Tre i Liverpool, en i Manchester City og en mot Chelsea bare denne sesongen. Leandro Trassart elsker store begivenheter. Konfrontert med sin tidligere trener Graham Potter bekreftet han at trenden har startet siden han kom til Premier League i 2019.

Av sine totalt 25 mål med Brighton, scoret Drozdard ikke mindre enn 13 mot lederne Liverpool (5), Chelsea (2), Manchester City (2), Tottenham (2), Manchester United (1) og Arsenal (2). 1) «Jeg fokuserer ikke for mye på hvem jeg scorer for, jeg er glad for å score for laget og det gir meg mye selvtillit.»Den røde djevelen reagerte etter lørdagens viktige seier mot de blå (4-1).

Kantspilleren hadde fortsatt sjansen til å skrive Premier League-historie, takket være hans innsats – assistert av eks-unionisten Maitoma – for å åpne scoringen i det femte minuttet. Han ble den første spilleren som scoret i de fem første målene siden ankomsten av den nye manageren, ettersom ingen av lagkameratene hans scoret i Roberto de Gerbies fem første møter med ansvar for Seagulls. «Trossard var fantastisk»muntret opp italieneren. «Denne 4-1-resultatet mot Chelsea var et utrolig resultat, og jeg håper alle liker det.»

Utover denne personlige tilfredsstillelsen, er Leandro Trazzard glad for å ha gitt laget sitt den første seieren siden Graham Potters avgang – som han så på som en rival – og ankomsten til De Serpi. «Vi hadde en veldig god prestasjon under den nye manageren, savnet bare seieren. Denne gangen fikk vi det på en bedre måte.»

Med syv mål allerede denne sesongen er Brighton-spissen uten tvil Belgias toppscorer på bortebane i alle ligaer. Bare Lois Opanda (7) gjør det samme. Et godt tegn for verdenscupen, der Trassart vil kjempe med Eden Hazard om en startplass. «Forhåpentligvis kan jeg holde formen en stund frem til VM i Qatar. Det er min første og jeg vil gjøre det meste ut av det.»