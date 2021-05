Premier League-tidsplan: Når de fire første løpene står

Alison Becker holdt Liverpools Champions League-kvalifisering i live, med de fire første løpene som tok en dramatisk sving på søndag. Champions økte sjansene sine med en 4-2-seier over Manchester United tidligere denne uken, med Chelseas sjokk hjemme-tap mot Arsenal som kastet løpet åpent. Til tross for Jurgen Globes ‘1-1 uavgjort mot de røde i West Brom søndag, tok keeper Alison hjem en seier for å legge press på Leicester og Chelsea foran tirsdagens møte på Stamford Bridge. Leicester, som har vunnet FA-cupen, vil vinne på Chelsea og havne blant de fire beste, men de må slå Tottenham på den siste dagen, selv om de glir. Imidlertid er deres trepoengs fordel over Liverpool at de er Champions League-kvalifiseringskamper. Spurs, West Ham og Everton har alle en sjanse til å komme seg inn blant de fire beste, men må vinne sine gjenværende kamper, og Leicester må slå Chelsea og Thomas Toussaint’s Blues vil savne sesongens siste kamp – og Aston Villa vil trenger en stor målforskjell. Med tanke på hvor stramt løpet er, kan målet variere for å bestemme posisjonene på den siste dagen i sesongen.