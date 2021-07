Amy Puntia, som signerte Aston Villa’s store penger, ga to assist til Ollie Watkins da hun slo Villa Wales 4-0 onsdag kveld.

Den tidligere Norwich-playmakeren, som slo seg sammen med villaen for 33 millioner dollar om sommeren, hugget ut Walls, hvor Watkins fant nettet på 26 minutter og deretter 38 minutter.

Villa-hovedtrener Dean Smith savnet lagets vennskap på grunn av isolasjon, så assisterende hovedtrener Craig Shakespeare tok ansvaret. Han ga Ashley Young sin første start siden han kom tilbake til Villa fra Inter Milan, mens Fundia startet rett på angrepet.

Etter Watkins ‘doble, la Villa til en annen i andre omgang da Wesley Jothan ble med på Philogen-Fides-sklien, og han senket trygt huset. Fellow youth Aaron Ramsay – bror til fellow youth Jacob – la til fjerdeplassen med et kraftig løp fra 20 yards ut.

Andre steder, Tottenham Hung-Min ønsket sønnen velkommen tilbake og slo Colchester 3-0.

Sør-Korea scoret ett mål og hadde en andel av de to andre. Han åpnet scoringen da han avsluttet et raskt angrep til venstre for litt raskt arbeid av Lucas Moura. Sønnen ble senere leverandør og banket på et pinnehjørne for å få Moura hjem. Etter nok et kjempefint løp og kryss for England-spilleren gikk Dele Alli videre til 3-0 like før pause.