President Duterte har beordret jakt, internering og arrestasjon av de som ikke er vaksinert

Filippinernes president Rodrigo Duterte har beordret samfunnsledere til å jakte på, arrestere og arrestere de som ikke har blitt vaksinert når de forlater hjemmene sine, da Covit-19-utbruddet er en kvartalsvis prestasjon i øygruppen, sa talsmannen hans fredag.

Talsmann Carlo Nograles sa at ordren ble gitt av Duterte under et møte med Epidemic Response Task Force torsdag kveld.

“Jeg pålegger nå landsbylederne å finne de som ikke er vaksinert og holde seg på plass“, kunngjorde presidenten under dette møtet.”Hvis han nekter å gjøre det, kan han forlate huset og gå til fellesskapet … han kan bli varetektsfengslet“, Han la til.”Hvis han nekter, har landsbyens leder makt til å arrestere personen som nekter, da han er en autorisert person.“.