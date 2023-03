«President gjorde en feil»: Tidligere visepresident Mike Pence slår mot Donald Trump i en overraskelsestale

USAs tidligere president Donald Trump må «ta ansvar» for sin rolle i 2021-angrepet på Capitol, sa USAs tidligere visepresident Mike Pence lørdag, rapporterte amerikanske medier.

«President Trump gjorde en feil,» sa hans tidligere kandidat, Mr. sa Pence i en tale på en rutemiddag arrangert av journalister deltatt av politiske toppfigurer.

«Jeg har ingen rett til å endre utfallet av valget. Og hans hensynsløse ord setter familien min og alle i Capitol i fare. Og jeg vet at denne historien handler om å holde Donald Trump ansvarlig,» sa Pence til flere medier. . .

Blant de tusenvis av demonstranter som tok over Capitol i Washington 6. januar 2021, var noen Mr. De ba om at Pence skulle henges, slik at Mr. Trumps visepresident ble tvunget til å skynde seg i sikkerhet.

«Gal», «uansvarlig», «demonisk»: Hvordan Fox News og mediemogulen Murdoch gikk etter Trump i 2020

Kommentarene vil garantert forsterke spliden mellom de to politikerne, som har vært uenige siden Mike Pence nektet å støtte Donald Trump for å reversere utfallet av valget i 2020 og forbli i vervet.

Donald Trump har allerede offentliggjort sin intensjon om å stille som presidentkandidat i 2024, og Mike Pence har antydet at han kan utfordre ham til den republikanske nominasjonen.

Vanligvis er gridiron-middagen en lett begivenhet preget av sketsjer og musikk, og fra dette synspunktet forsøkte den tidligere visepresidenten først å få publikum til å le.

«Jeg ville helhjertet og helhjertet støttet den republikanske presidentkandidaten i 2024 – hvis det var meg.»

Mike Pences harde kommentarer om Donald Trump på gallaen var uventede.

«Jeg var på middagen og kan bekrefte at @Mike_Pence virkelig overrasket rommet – mange kjever falt,» tvitret tidligere embetsmann i utenriksdepartementet, Mariam Mujica.