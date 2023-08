Argentinas presidentvalg i oktober vil være mellom den ultraliberale økonomen Javier Mille, tidligere forsvarsminister Patricia Bulrich (til høyre) og nåværende økonomiminister Sergio Massa (midten til venstre), ifølge foreløpige resultater fra søndagens primærvalg.

52 år gamle Javier Millay, som stilte som en anti-etablissementskandidat mot en «parasittisk politisk kaste», skapte en sensasjon med det høyeste antallet individuelle stemmer nasjonalt, med mer enn 32 % av stemmene. Offisielle resultater med mer enn 64 % av stemmene talt.

Økonom Millay har lovet å gjøre Argentina tilbake til et «kraftsenter» gjennom øvelsen, en gang det var det «lovede landet» for europeisk immigrasjon på begynnelsen av 1900-tallet. Temaet er «Finding Pride» som minner om Donald Trump, som han hevdet et forhold til.

Han er foran 67 år gamle Patricia Bulrich, som vant mer enn 27 % av stemmene i et uavgjort primærvalg på høyresiden, foran Buenos Aires-ordfører Horacio Loretta (sentrum-høyre) og Sergio Massa, 51, minister. Økonomien var en overraskende primærvinner i regjeringsleiren, men kom på tredjeplass totalt med 25 % av stemmene i navnet.

Under denne «PASO» (Open, Simultaneous and Compulsory Primary) ble mer enn 35 millioner argentinske velgere invitert 22. oktober til å velge på forhånd de to konkurrerende partiene – som de må få 1,5 % av den nasjonale stemmen til – og deres kandidater.