PRESIDENTEN: Marine Le Pen suspenderte kampanjen sin «inntil sponsorater er mottatt».

Marine Le Pen, den franske presidentkandidaten til det høyreekstreme National Rally Party, har suspendert kampanjen sin «inntil de nødvendige sponsingene er tilgjengelige», kunngjorde følget hennes tirsdag. Marine Le Pen, finalisten i presidentvalget i 2017 mot Emmanuel Macron, er bekymret for å ikke samle inn de 500 underskriftene til folkevalgte som trengs for å bekrefte hans kandidatur i det franske etablissementet.

Med andreplasser i første valgomgang i valget i april, har avtroppende president Emmanuel Macron – som ennå ikke har annonsert sitt kandidatur – så langt kun mottatt 366 sponsorater fra Le Pen. Innlevering av underskrifter.

Søndag lovet den andre høyreekstreme kandidaten, Eric Zemmor, som var varm i hælene på Marine Le Pen i et forsøk på å få meningsmålinger, at det var «svært sannsynlig» at han ikke ville motta de 500 sponsingene.

Andre kandidater prøver å samle inn det nødvendige antallet underskrifter, for eksempel Jean-Luc Mélenchon, den eneste kandidaten til splittelsen og svakere venstre, langt over stemmemålet på 10 %.

Den konstituerende forsamlingen har satt sin frist for å sende inn sine 500 underskrifter og offisielt erklære seg som kandidat innen fredag ​​4. mars kl. 18.00.