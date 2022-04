Presidentvalg 2022: En fransk avis gir en feilaktig fremstilling av seg selv som «Marine Le Pens president for republikken»

fransk avis Sørvest Kandidat Marine Le Pen ble feilaktig erklært som «republikkens president.» Artikkelen lå på mediesiden i en halvtime før den ble slettet.

Avisen svarte ikke offisielt, men journalister bekreftet at dette var et spørsmål om menneskelig feil, en «sak» som ble publisert ved et uhell. Faktisk har nettredaksjoner en tendens til å forberede noen artikler på forhånd med komponentene de har for å få fart. Dette er for eksempel tilfelle under kondolansemeldinger eller valg.

Fransk presidentvalg 2022:

DH holder deg oppdatert med resultatene og meningsmålingene fra presidentvalget. Faktisk kan belgiske aviser publisere trender foran franske medier, som ikke kan gi noen tall før klokken 20.00. Derfor vil alle våre journalister gi deg kvalitetsinformasjon under hele valget og fra våre kontorer i Brussel, Belgia, under avstemningen søndag 24. april. Resultater fra presidentvalget 2022 live på DH?

24. april vil DH, som belgisk avis, ha direkte tilgang til alle resultatene og meningsmålingene fra andre runde. For å få tall raskt, anbefaler vi at du følger: