Presidentvalg 2022: Jimmy Fallon parodierer Emmanuel Macron, oppkneppet skjorte, brysthår, baguette i hånden

Med utgivelsen av det nåværende kultbildet av Soazig de la Moissonnière, den offisielle fotografen til Emmanuel Macron, tror ikke presidentkandidaten at han kommer til å krysse Atlanterhavet.

Det er over nå! Etter at britisk presse ble opprørt tidligere denne uken, inspirerte et bilde bak kulissene av møtet i Marseille Jimmy Fallon under hans «Tonight Show».

Han nølte ikke med å gjøre klisjeen onsdag kveld på NBC til en antologiskisse. Jimmy Fallon forklarte til publikum at den franske presidenten hadde spurt «Kan vi forhåndsvise hans nye sang for presidentkampanjen på showet vårt?»

Med en beret på hodet, en baguette og et glass rødvin i hånden tok programlederen alle stereotypiene knyttet til franskmennene og forestilte seg å dytte en presidentsang. «Hei, dette er meg, med brysthåret mitt, skjønner du, synes du jeg er sexy? Jeg håper du sier «ja'».

Han fortsetter med å nevne at han vil ta på seg en stilling «Emily in Paris» som ikke er i Frankrike som visepresident. Klisjer følger hverandre, innimellom Bakverk og yngel. «Nå må jeg si farvel til dere, men hvis dere alle stemmer på meg i 2022, vil jeg hviske «takk»» Han avslutter.

