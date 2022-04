Presidentvalg 2022, meningsmålinger: Gapet mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen blir mindre, ifølge en av de siste kampanjeanmeldelser

Denne fredagen 22. april er siste dag av kampanjen mellom de to rundene. Det betyr også at franske medier vil avsløre sine siste meningsmålinger – som kandidatene som respekterer tausheten angående dette valget. Foreløpig, ifølge de siste meningsmålingene publisert av de franske dagsavisene, fortsetter den franske presidenten å være til stede. Imidlertid, a Odoxa-Mascaret-undersøkelse for L’Obs Viser det korte gapet mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Målingen, som ble offentliggjort torsdag kveld, plasserer den nåværende franske presidenten på toppen av stemmemotivene (53 %). Marine Le Pen fikk 47 % av stemmene. «Den andre runden kommer endelig veldig tett ut», konkluderer meningsmålingsselskapet.

Lederen for Odoxa understreket hvor alarmerende situasjonen er. «Denne poengsummen samsvarer ikke med den vanlige poengsummen til en sosialdemokratisk president mot en motstander fra høyre, men er som den klassiske poengsummen mellom to vanlige rivaler i andre runde, som Holland-Sarkozy og Sarkozy-Royal.» Gaël Sliman, til Obs .

Og ifølge denne undersøkelsen Diskusjon Emmanuel Macron hjalp ikke med å korrigere forestillingen om at han var en «uvennlig mann» (58 % av de spurte uttrykte seg på denne måten) og en «leder for de rike» (72 % av de spurte definerte Elysees leietaker).

EN Nok en meningsmåling Den andre runden, utgitt denne torsdagen, presenterer et stort gap mellom den nåværende presidenten og RN-kandidaten. Steg « Etterforskning Båret av Ipsos-Sopra Steria for Le Parisien og France Info, fikk Emmanuel Macron 42,5 % av stemmene for Marine Le Pen med 57,5 ​​% av stemmemålene.

