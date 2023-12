Presidentvalg i DRC: Kaos, forvirring, misnøye i møte med en direkte svindelprosess

Onsdag var de første funnene fra Kongos nasjonale bispekonferanse (Senko) klare. En tredjedel av de 75 000 valglokalene kunne ikke romme en enkelt velger over hele det nasjonale territoriet onsdag. Av de 50 000 valglokalene som var åpne, ble 45 % av maskinene funnet å tillate besøkende stoppet av den katolske kirken og den protestantiske kirken (mens de var i stand til å gjøre arbeidet sitt, forbød ti prosent av stasjonene tilstedeværelsen av disse besøkende) å stemme. Opplever tekniske problemer. Bevis samlet i forskjellige provinser viser at noen av disse bekymringene er vesentlig knyttet til mangelen på elektrisitet til å drive stemmeautomatene. Cheney hadde planlagt generatorer, men ifølge disse vitnesbyrdene manglet mange grupper drivstoffet som var nødvendig for riktig drift. Dette førte til surrealistiske scener – velgere som ofte var svært fattige, men fast bestemt på å bruke stemmeretten – slo seg sammen for å kjøpe noen liter bensin for å holde maskinene i gang. «CENI svelget over en milliard dollar for å organisere disse valget, men hva gjorde det med disse pengene?», spør Mami, 45, en velger i Kwilu vest i landet. «Disse pengene brukes ikke til CENI-agenter, hvorav mange sliter uten lønn.Hun fortsetter.

I DRC går spådd valgkaos i oppfyllelse: «En stemme koster 1,5 dollar ved valglokalet mitt»

Tallene er allerede kontroversielle

Valglokalene, som ønsket velgere velkommen, men generelt møtte disse tekniske problemene, åpnet dørene etter klokken 17.00, da avstemningen opprinnelig var planlagt å stenge. Noen få bilder av kontorer opplyst av lommelykter og bilder av kontorledere med hodelykter har sirkulert på internett. Denne torsdagen, etter en dags forlengelse vedtatt av Denis Kadima, returnerte kongolesere som ikke var i stand til å stemme dagen før til valglokalene. Men til tross for denne utvidelsen er ikke alle problemer løst.

Til tross for dette generelle nederlaget, begynte de første resultatene, som fastsatt i den kongolesiske valgloven, å vise seg i valglokalene denne torsdagen, valgsted for valgsted. Men tallene som ble vist først er ikke uten å reise alvorlige spørsmål. Faktisk krever valgloven § 67 at resultatene av manuell telling av stemmeurner vises. Det som imidlertid kan ses denne torsdagen er vanligvis elektronisk innhentet statistikk. CENI forklarte bruken av disse elektroniske dataene denne tirsdagen, under innvielsen av Kinshasa-hovedkvarteret i forkant av valget.for å spare tid» Men hvis det er en forskjell mellom dette tallet og det som oppnås ved manuell telling, vil det være en «avstemming» av resultatene og, som foreskrevet i loven, vil den manuelle tellingen gjelde. På mange kontorer som viser disse elektronisk innhentede tallene er det imidlertid ikke satt i gang manuell telling, og det var tilsynelatende ikke planlagt, ifølge vitneforklaringene.

Dette bruddet på valgloven § 67 reiser selvsagt alle utfordringene. «Alle vet at det er lett å fikle med tall elektronisk, derfor hadde vi papirstemmesedler og valgurner.”, forklarer et medlem av Moïse Katumbis Ensemble pour la République-fest. Så langt gir tallene «fremstilt» på denne måten – ikke overraskende – presidentkandidaten en enorm fordel.

Resultatene ble mottatt elektronisk kun ved valglokalet i Kinshasa. © DR

En oppfordring til massemobilisering

I opposisjonspartiets linje har siden onsdag kveld fem presidentkandidater M.M. Både Fayulu og Mugweke kritiserte sterkt organiseringen av valget og ba om at et nytt valg skulle administreres av en ny senator. På den annen side er det ikke et eneste ord om presidentens ansvar, selv om han er garantisten for at staten fungerer som den skal, og Mr. Fullt ansvar for å utnevne Khadima som leder av denne organisasjonen.

I Moïse Katumbis gruppe observerer vi de samme dysfunksjonene, men vi legger spesielt vekt på folkelig mobilisering, viljen til å «bryte» makt. «Mens vi venter på at resultatene skal publiseres av CENI, ber vi det kongolesiske folket om å være på vakt, i samsvar med artikkel 64 i grunnloven, for å beseire den utgående makten som ønsker å beholde dem med makt», forklarte pressemeldingen. signert av Moise. Katumbi, Augustine Matada Bonyo, Delhi Sesanga, Frank Diongo og Seth Kiguni.

Big Katanga, sentrum for oppmerksomheten under presidentvalget i DRC: «Hvis Tshisekedi vil jukse, vil det være en revolusjon her»

FCC, den politiske plattformen til den livslange senatoren og tidligere presidenten Joseph Kabila, har ikke holdt tilbake fra å kritisere den feilaktige valgprosessen. Det var lett for ham å påpeke at han veldig tidlig hadde bestemt seg for å boikotte dette valget, da begynnelsen var en forløper for alle uregelmessighetene som ble observert 20. desember. En pressemelding som ikke unnlot å fremprovosere sin andel av reaksjoner, spesielt blant diplomatiske stillinger i Kinshasa. «FCCs stolte erfaring førte til et system med én folkeavstemning og tre vellykkede valgsykluser for å få et smil frem i ansiktet, om ikke slutten, på katastrofen vi opplever i dag. Ingen valgsyklus har noen gang vært vellykket i DRC. Vi går unna med fordelen at de demokratiske øvelsene FCC har gjennomført aldri forårsaket katastrofen vi opplever i dag.”, forklarte en vestlig diplomat torsdag. «Det er et åpenbart ønske her om å ødelegge prosessen, forkledd bak falsk amatørisme. Alt er bevisst planlagt.”, fortsatte en av kollegene hans.Veldig bekymret for fremtiden til landet«.

Når det gjelder Cheneys tema, nevnte president Kadima aldri kaoset på valgdagen, og nøyde seg med å notere noen få spredte nederlag, mens han kunngjorde at meningsmålingene ville bli forlenget med en dag, og understreket hans besluttsomhet om å la alle kongolesiske velgere uttrykke seg. deres valg. Tilnærmingen utløste sinne og forargelse fra mange velgere som ventet i lange timer foran stengte valglokaler og forberedte seg på å gå tilbake til linjene torsdag morgen. «Denne herren, som sitter komfortabelt og komfortabelt, bryter artikkel 52 i valgloven for å stemme samme dag, og han sier ikke et ord om de millioner av kongolesere hvis tid har blitt kastet bort på grunn av feilen hans. , denne torsdagen, må noen ganger reise milevis for å stemme og kan ikke jobbe. Vi blir hånet» En Kinshasa-advokat forklarer.