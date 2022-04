Presidentvalg i Frankrike: Macron-Le Pen-debatt, returkonkurranse

Fem år senere møtes Emmanuel Macron og Marine Le Pen onsdag for to debattrunder. I 2017 sank National Rally-kandidaten. Denne gangen, sier han, er han klar til å møte en avtroppende president som har en rekord å forsvare.

Siden 1974 har det blitt en obligatorisk øvelse, inspirerende med en viss teatralitet, drysset med slike kjente formler.Du har ikke hjertets monopol«,»Men du har helt rett Statsminister«,»Jeg er presidenten…«

Faktisk sier eksperter at innflytelsen fra debatten lenge har vært overdrevet. «Inntil 2017, i fantasy, da det var den siste kampen, var det aldri en betydelig innvirkning av en debatt mellom de to rundene. 2017 er et virkelig vendepunkt«, understreker Frederick Toby, administrerende direktør i Iphos.

Foran 16,5 millioner seere var Marine Le Pens direkte krasj, som druknet i filene hans, aggressiv og forvirrende, og veide den høyreekstreme kandidaten over hele linja.

Vi tar det for gitt, men situasjonen har endret seg

I år tar vi det samme, men avtalen har endret seg. Emmanuel Macron er ikke sikker på seieren og ledelsen hans i målingen er lav (53 til 55 %).

Fire dager før andre runde må presidenten forsvare rekorden sin, ikke mer.»Den nye unge mannen«Av 2017, husker statsviteren Stephen Roses.»Det kan ikke sies at han falt fra Jupiter eller månen«, Paradoksalt nok Philip Olivier, rådgiver for Marine Le Pen.

Til slutt sier Marine Le Pen at han lærte leksjonene fra 2017, og etter å ha multiplisert turene, kom han forberedt og sliten. Denne gangen tømte hun agendaen sin fra mandag ettermiddag, trakk seg tilbake til Vesten som en bokser før en stor kamp, ​​og krøp gjennom filene sine for å øve på debatt.

Presidentkandidaten forventer et annet system fra 2017.Jeg føler at det tok lang tid før hun var klar for det.«Han lovet å ta opp»Disse diskusjonene er svært alvorlige«.

To motstridende ordninger kolliderer

I utgangspunktet er dette to motstridende ordninger som kolliderer. «+ Bortsett fra alt fungerer ikke Le Pen +-strategien lenger. Det er egentlig et prosjekt mot prosjekt, et argument mot argument, i alle spørsmålene som skiller oss voldsomt fra Marine Le Pens prosjekt: i Europa, forholdet til andre, økonomien, samfunnet, skatter, kort sagt alt.Roland Lescore, LREM visepresident ved RFI, insisterer.

En struktur av flertallet «Dobbel kniv debatt«Definitivt Emmanuel Macron.»Snakk om hva vi vil gjøre, men han må stille spørsmål til Marine Le Pen. Den + må + nøste opp + igjen. Vi forlot henne i lang tid for at en husmor skulle finne seg til rette i dette sympatiske bildet med kattene hennes«.