Presidentvalg: Marine Le Pen er «veldig stille» i forkant av debatten mellom de to rundene, slik Emmanuel Macron forventer i Marseille (live)

Kampanjen mellom de to tårnene er i full gang. Åtte dager før valget beholder den avtroppende presidenten fordelen av stemmeseddelen (53 til 55 %), men med en liten forskjell fra hva den var for fem år siden (64/36 %). Med mange flere ukjente, ble spesielt situasjonen uten stemmerett og de 21,95 % av stemmene som gikk til opprørskandidaten Jean-Luc Mélenchon søndag utsatt. Denne kampanjen mellom de to rundene er ikke som den første kampanjen i skyggen av krigen i Ukraina, som mobiliserte et stort antall presidentkandidater.

12:55: «Jeg er ikke sløv», forsvarer Le Pen i spørsmål om slør

Marine Le Pen vendte tilbake til planen om å forby bruk av slør i offentligheten. «Jeg vet hva slørproblemer er. Det er eldre kvinner også, fordi det passer et øyeblikk i livet deres.«, estimerte RNs kandidat.

«Jeg er ikke unnvikende, forklarer kandidaten denne lørdagen. Men vi må ta tak i disse problemene med kvinner som er tvunget til å bære slør på grunn av press fra islamister.»

Dette er en videreutvikling av National Rally-kandidatens program fordi det sikrer at forbudet blir vedtatt i parlamentet.

11:46: «Debatten var et øyeblikk for å forklare planen min«, lover Marine Le Pen

Høyre-kandidaten planlegger å gå på en bar i Saint-Remy-sur-Avre i Eure-et-Loir denne lørdag morgen. Hun måtte møte mange mennesker der, inkludert bedriftseieren, for å diskutere kjøpekraft.

Kandidaten snakket om debatten mellom de to rundene og sa at han var «veldig stille». «Denne diskusjonen er et viktig øyeblikk for å forklare prosjektet mitt og for å vise at det er pålitelig, anvendelig og møter behovene til det franske folket.«, forklarte hun.

«Folk i Frankrike protesterer mot (…) valget.» Marine Le Pen startet også i ettermiddag da hun ble spurt om de planlagte anti-ekstremhøyre-protestene over hele Frankrike. «Det er dusinvis av land i verden som ikke har valg. Jeg synes det er dypt udemokratisk å komme for å protestere mot resultatet av et valg. Jeg tror det er uønsket at franskmennene ser på valget deres som kontroversielt«.

10:30: En aksjon med destruktivt opprør for å sette klimaet tilbake i sentrum av debatten

Hundrevis av destruktive opprørsaktivister startet en operasjon denne lørdagen «Setter klimaspørsmål tilbake i sentrum av debatten «. De slo seg ned i sentrum av Paris. Operasjonen vil vare i tre dager og er det største hinderet siden satellitt-okkupasjonen i oktober 2019.

09:50: Robert Maynard støtter Marine Le Pen

Ordføreren i Béziers, nær den høyreekstreme kandidaten, kunngjorde fredag ​​at han ville trekke seg fra kampanjen frem til andre runde. «Jeg har uenigheter med Marine Le Pen, som jeg aldri har lagt skjul på. Jeg vil ikke høre på dem igjen og igjen i alle medieintervensjoner. Så jeg har bestemt meg for ikke å snakke igjen før andre runde.»Han annonserte.

Robert Maynard støttet imidlertid kandidaten. «Men dette er ikke en marsj for Emmanuel Macron. Jeg vil stemme på Marine Le Pen.» Han bemerket.

Louis Aliot kom tilbake til Béziers-ordførervalget på BFM TV denne lørdag morgen. «Han vil ikke at vi skal snakke om det vi ikke deler ordentlig på TV. Han holder seg unna medieaspektet av kampanjen.«, forklarte ordfører Rassemblement National de Perpignan.

09:23: Mன்சlenchon, «French Sanders»

I en analyse publisert denne lørdagen beskriver Jean-Jaurès Foundation Jean-Luc Mélenchon som «franske sandere». Stiftelsen bemerker at «den eldre kandidaten er mer sannsynlig å bli støttet av den yngre», og fremhever de unike elementene i LFI-kandidatens velgermasse. Dermed stemte 36 % av 18-24 åringer på Mலlenchon fordi disse menneskene er fokusert på global oppvarming og de «nye kulturkampene til venstresiden», spesielt «feminisme» og «antirasisme».

07:30: Kandidatprogram denne lørdagen

Emmanuel Macron er ventet i Marseille denne lørdagen for sitt første store møte mellom de to rundene. Favorittkandidat på stemmeseddelen, ønsker å gi bildet av en populær folkemengde: flere tusen mennesker uten stoler, men under bevisst nøkterne forhold under den lovede sommersolen.

Marine Le Pen reiser til Eure-et-Loir om morgenen.

Det har blitt organisert demonstrasjoner over hele Frankrike for å si «nei» til ytre høyre. En oppfordring fra Les Patriotes-bevegelsen til Florian Filippinene «Stor anti-Macron-demonstrasjon for Frankrikes fremtid», Fortsatt i Paris. Faktisk blir det rally på Fontaine i det 7. arrondissementet i Paris klokken 15. Nicolas Dupont-Aignan er spesielt ventet der. Kandidaten Debout La France ble eliminert i første runde og kalt til å stemme på Marine Le Pen i andre runde.