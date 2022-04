Presidentvalget 2022: Velgeren Florian Phillips kjøretøy begrenset til 170 km/t

Andre runde Florian Philip var dyr. Ifølge Le Parisien ble den patriotiske lederens kjøretøy testet i en hastighet på 170 til 180 km/t, og han var på vei til valglokalet.

Klokken 11 denne søndagen kjørte Marine Le Pens tidligere høyre hånd inn i Forbach (Moselle), som ble kjørt av en annen mann. Kjøretøyet ble utsatt for automatisk fartskontroll på motorvei A4 og blinket over godkjent fartsgrense (130 km/t). Umiddelbart ble bilen stoppet. Sjåføren og Florian Phillipot satt fast der et øyeblikk, mens de ventet på en ny sjåfør, i Vrigni rasteområde (Marne).

Kandidaten til valget til den lovgivende forsamling bekreftet et falskt eventyr for våre kolleger i Paris. Han presiserte at det var kameraten som kjørte, og forsikrer at han ikke visste at «vennen hans» kjørte så fort fordi han sov. «Det er ikke riktig,» innrømmet han. Ti minutter før politikerne dro til nærmeste stasjon med ham, ville han ifølge ham selv blitt forhindret fra å få tillatelse.

«Ingenting kan stoppe meg fra å gå til valgurnene mot Macron.», fortalte han pariserne. Det endte faktisk med at Florian Filippad la stemmeseddelen i urnen tidlig på ettermiddagen.