PRESSEMELDING: NACON KUNNER MIN FANTASTISKE RANCH

Lesquin, 3. mai 2022 – NACON and the Piece of Cake studio, utviklere av det prisvinnende spillet hack tager glade for å presentere sitt nye spill min fantastiske ranch. Dette ledelsesspillet for de minste finner sted i en magisk verden befolket av fantastiske skapninger.

Takket være en tilgjengelig spillsyklus for unge spillere, gir spillet dem muligheten til å utvikle og administrere drømmenes stutteri: adoptere nye drager og enhjørninger og sikre komforten deres; gi leksjoner og finne studenten som hver skapning kan komme overens med; se dem utvikle seg sammen og dermed la dem delta i arrangementer og turneringer som vil gi hingsten beryktet.

» My Fantastic Ranch ble født ut fra ønsket om å tilby et ekte ledelsesspill tilgjengelig for de yngste, og gi rom for kontemplasjon. All mekanikk er designet for å være enkel å lære for spillere å ha det gøy med å bli de sanne eierne av deres imaginære ranch. – Marine Lemaître, administrerende direktør og medgründer av Piece of Cake-studioene

min fantastiske ranch er et spill med en unik design, ideell for å utvikle ferdigheter i ledelsesspill i et drømmende univers fullt av skapninger, hver og en søtere enn den forrige.

My Fantastic Ranch vil være tilgjengelig på PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam og Epic Game Store høsten 2022.

