Pressen er begeistret over Kevin de Bruynes tilbakevending til formen: «eksepsjonell», «what a joy», «the best»!

Et råd, ikke se etter Kevin de Bruyne lenger, han er tilbake! Han har vært sjenert siden starten av sesongen på grunn av gjentatte fysiske problemer, og scoret to ganger på Citys kort mot Devil Leeds (7-0). Det som begeistret pressen denne onsdagsmorgenen var enstemmig. I dagens utgave, The Manchester Evening News Gav 9 av 10 karakterer: “To fantastiske mål. Et halvt dusin sjanser til de andre. Uansett, han er definitivt tilbake!”roper lokalavisen.

Til Eurosport Storbritannia, KDB var uakseptabel og gjorde også Belgia til kampens mann. “En fantastisk retur til den belgiske Premier League”, Media begynner. “Han scoret sitt første mål. Takket være hurtigheten og sansen for målet hans. Takk for at du scoret den utrolige ballen hans før han scoret sitt andre mål.” Eurosport nevner også at andre kan ha blitt kåret til dagens helter. “Faktisk kan mange Manchester City-spillere ha tiltrukket seg oppmerksomhet. Rodrigo var spesielt imponerende før han trakk seg.”

Tror BBC det “Pep Cardiola trenger denne de Bruyne.” I en artikkel på sine nettsider frykter public service-mediene konkurranse: “Manchester City scoret syv mål (i deres syvende Premier League-seier på rad) og hvis tittelrivalene deres ikke brydde seg nok, var det tilbake til Kevin de Bruynes form.”

Siden denne helgen og Chelseas nederlag har Manchester City vært en solid leder i Premier League. Likevel har De Bruyne ennå ikke vist talentet sitt. “Han var ikke i god form da han spilte, men hans strålende kamp på tirsdag var en påminnelse om hvor talentfull han var og hvor viktig han var for å forsvare lagets tittel.” Han avslutter.

“Bare eksepsjonell”

Hos BT Sports hyllet to rådgivere den 30 år gamle belgieren. I oppgjøret etter kampen sa tidligere City-forsvarer Joel Lescott at midtbanespilleren hadde prestasjon. “Eksepsjonell”. “Fra starten av sesongen slet han med bukten og skadene. Men han gikk ikke glipp av noe mot Leeds. Alt han rørte ved var magisk. Så var hans andre mål alt vi så de siste årene. Han er stor når han legger ut et flott spill. Verden.”

På settet våget Owen Hargreaves til og med en flatterende sammenligning. “Dette angrepet minner meg om Stevie G (red. anm. Gerard), som slår hardt, men nøyaktig. Hver gang han skyter derfra, vil du at De Bruyne skal treffe målet. Det gjør alt så mye enklere.

På slutten av møtet var Pep Cardiola tilsynelatende fornøyd. “Jeg er så glad for at han kommer litt tilbake fordi han hadde mange vanskeligheter i starten av sesongen.”, begynte katalansk. “Han spilte viktige kamper og var ikke i sin beste form. Da så han litt rytme og tempo, men han var feig. Jeg håper han kan opprettholde den rytmen lenge fordi vi trenger ham.”

I denne typen konflikter er det vanskelig å gjøre det bedre ifølge treneren. “Mot ulvene var han litt ute av rytme mot laget som spilte minst. Men det er å forvente. I den mer åpne kampen er Kevin de Bruyne best i verden til å skifte fra ballen.”

Som vanlig var dette tydelig da KDB analyserte ytelsen. “Mye ting har skjedd i år, litt utenfor min kontroll”sa han etter møtet til BT-spillet. “Det eneste jeg kan gjøre er å jobbe hardt og komme tilbake så fort jeg kan. Jeg var uheldig fordi jeg likte Govind før jeg kom tilbake. Det hele ligger bak meg, og jeg har jobbet hardt for å komme tilbake til et nivå. God posisjon .”

Mer enn noen gang kan konkurransen bekymre seg for å gå tilbake til De Bruyne-formen. For hvis han scorer sitt tredje og fjerde mål, har Citizens’ Playing Master ennå ikke gitt assistanse i PL. Det lover før en annen juledag at det blir avgjørende for tittelrennet.