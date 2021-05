Pressesekretær Jen Zaki i Det hvite hus planlegger å trekke seg neste år

Jen Saki Planer om å trekke seg hvite hus Pressesekretær i nesten et år, avslørte han torsdag.

“Jeg tror det er på tide for noen andre å få denne jobben om et år fra nå eller et år fra nå,” sa Biden-talsmann David Axelrod i et intervju.

Fru Sackie sa at hun elsket jobben sin og ikke så ut til å kunngjøre det fordi ingenting gikk galt. Han sa at han alltid planla og sa at han ville forlate stillingen om et år eller så President Biden Da han først ga henne jobb.

Rollen til Det hvite hus pressesekretær er ofte utakknemlig, og den er like stressende og rask som den siste nyhetssyklusen. De fleste presidenter går gjennom mer enn en pressesekretær i løpet av sin periode. Donald Trump , For eksempel, var fire – det var bare for en periode.

I løpet av sin korte periode som Mr. Bidens talskvinne utpekte fru Saki seg allerede med sin vennlighet og profesjonalitet. Journalister i Det hvite hus, som ikke vet hvor lett det er å behage, har nylig vært i den merkelige posisjonen for å rose ham.

“Han er fast og varm, og generelt kan folk ha det bra med kontaktene sine,” sa en anonym journalist. Washington Onsdag la hun til at hun ikke alltid ga mye informasjon – “men det er hennes jobb.”

“Det er en av de rare tingene, men du er veldig flink til det,” sa han.