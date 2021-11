Prestasjon: Kristian Blummenfelt slår Ironman verdensrekord på Cozumel denne søndagen!

Utrolig Christian Plummenfeld! For sin første opplevelse på Ironman denne søndagen, i Cozumel (Mexico), slo han den norske verdensrekorden i 3,8 km svømming, 180 km på sykkel, 42 km med 7:21:12 til fots. , Fullførte bedre på over seks minutter. Mer enn John Frodeno (7t27’53) er tre ganger olympisk mester i 2008 og vinner av Hawaii Ironman i Beijing. Men pass på: denne ekstraordinære ytelsen blir kanskje ikke offisielt anerkjent på grunn av forholdene (stormen) for å svømme i sjøen …

Den olympiske mesteren i Tokyo fikk imidlertid et stort slag.

På andreplass ute av vannet bak tyske Schuster (39’41 til 39’39), gjorde Plummenfeld en forrykende akselerasjon på sykkelen til 55. og 100. km, og slo ut alle fiender bortsett fra Sverige Nilsson. Etter det. Etter 180 km, den Norske fluer Etter å ha kjørt med en gjennomsnittshastighet på 44,5 km/t, dvs. 4h02’40, satte han motoren ned mer enn åtte minutter foran konkurrentene.

Men det er fortsatt ingenting sammenlignet med maratonløpet hans Plummy Han løp 42 km på 2t35’24, totalt 7t21’12! Stilt overfor en slik hendelse endte Swiss Wild på andreplass på 15’23 og tyske Schuster endte på tredjeplass på 20’20. På slutten av det andre skiftet på sjetteplass ga Peter Hemerick opp. Brabançon er ennå ikke ferdig med å løpe med demonene sine.

På kvinnesiden forsvant Alexandra fra radarskjermer halvveis gjennom Tondoor-maraton. Utenfor vannet på 11. plass, etter å ha kjørt en 5’03, 180 km sykkel bak australske Leicester, klatret Prabhankon til åttende, men … 16’01 bak amerikanske Crispire. Etter en T2 Med femti sekunder igjen begynte Alexandra å klatre. Han ble sjette i km 7 (15’01 fra Leicester) og deretter femte i km 14 (14’33) før han ga opp en jevn sikt på km 21 (6., 17’12). Fryktelig