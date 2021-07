Presten som går ut gjennom kvernen, er eksempler på omfattende dataovervåking

Da en religiøs publikasjon brukte data om bruk av smarttelefoner for å redusere den seksuelle orienteringen til en høytstående romersk-katolsk tjenestemann, avslørte den et spørsmål utenfor diskusjonen om kirkelæren og prestesølibat.

Med noen amerikanske begrensninger på hva som kan gjøres med den enorme mengden data som selskaper samler inn fra nettsidebesøk, apper og innebygd lokalitetssporing på telefoner, er det liten eller ingen individuell interesse i å stoppe lignende etterretning om politikere, kjendiser og noen andre blir målrettet – eller ondt.

Den amerikanske konferansen for katolske biskoper, med henvisning til påstander om “feil oppførsel”, kunngjorde sin toppsjef, Monsignor Jeffrey Burr, sin avgang sist tirsdag, i forkant av en rapport fra det katolske nyhetsbyrået The Pillar som undersøkte hans personlige kjærlighetsliv.

Pillar hevdet å ha mottatt “kommersielt tilgjengelige” lokasjonsdata fra en leverandør som ikke nevnte Burrills telefon som “kontaktet” for å avgjøre om han hadde besøkt homofile og private boliger mens han brukte den populære datingappen Grinder blant homofile.

“Saker som dette øker,” sa Alvaro Fedoya, direktør for Georgetown Law Schools Privacy and Technology Center.

Personvernaktivister har lenge gjort opprør mot lover for å forhindre slike overgrep, selv om de bare eksisterer i en håndfull stater i USA, og da i forskjellige former. Pedoya sa at Berloyas avfyring skulle ta risikoen for denne situasjonen hjem og til slutt motivere Kongressen og Federal Trade Commission til å handle.

Personvernhensyn blir ofte tenkt på i forkortede ord, “Når dette er sant, ‘Kan sjefen din utforske seksualiteten din uten å skyte deg? Kan du leve fredelig etter et abort uten frykt?'” Mange overgripere tar stor forsiktighet. Forsikre deg om at overgriperen ikke finner dem igjen.

I 2012 vedtok Pedoya som kongressmedarbeider lovgivning som forbyr bruk av smarttelefondata for å tillate overgripere å hemmelig spore hvor ofrene deres befinner seg. Men det ble aldri oppnådd.

“Ingen kan si at dette er en overraskelse,” sa Fedoya. “Ingen kan si at de ikke ble advart.”

Personvernforkjempere har advart i mange år om at lokalisering og personopplysninger som samles inn og selges av annonsører og brukes av meglere, kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, ikke er sikre, bør være og bør ikke reguleres av lover som krever klar godkjenning. Personen som blir overvåket. De sier at smarttelefonbrukere trenger både lovlig og teknisk beskyttelse for å komme tilbake.

Pillar Burr skriver om “seksuelt seksuelt misbruk” – homoseksuell aktivitet betraktes som en synd under katolsk lære, og det forventes at prester vil forbli sølibat. Nettstedet til den elektroniske publikasjonen beskriver det som fokus på undersøkende journalistikk, som “hjelper til med å forbedre sjelens frelse, kirkens hellige arbeid.”

Forfatterne svarte ikke på forespørsler om kommentar torsdag om hvordan dataene ble mottatt. Rapporten sier at dataene kom fra en av datameglerne som konsoliderte og solgte applikasjonssignaldataene, og at en publikasjon inngikk kontrakt med et uavhengig datakonsulentselskap for å autorisere dem.

John Davison, seniorkonsulent ved Center for Electronic Privacy Information, sa at det er meglere som tar tusenvis av dollar i måneden for store mengder lokasjonsdata, hvorav noen selges ikke bare til annonsører, men også til utleiere, garantister og bounty. jegere. Han sa at noen som ser dataene til en bestemt person som “reverse engineer” fra hele settet, kan få det fra flere kunder i datakjeden.

“Å få stedsdata fra mobiltelefoner er utrolig og forvirrende,” sa Davison. “Det er så enkelt som et bestemt parti kan gjøre det.”

Den amerikanske senatoren Oregon Democrats sa at hendelsen bekreftet uærligheten til en bransje som feilaktig hevder å beskytte personvernet til telefonbrukere. Sa Ron Wheaton.

“Eksperter har i mange år advart om at data som er samlet inn av reklamebyråer fra amerikanernes telefoner, kan brukes til å spore dem og avsløre de mest personlige detaljene i deres liv. Dessverre har de rett,” sa han i en uttalelse. “Datameglere og reklamebyråer har løyet for publikum og forsikret dem om at informasjonen de har samlet inn er anonym. Som dette dårlige kapitlet viser, er disse påstandene falske – enkeltpersoner kan spores og identifiseres.”

Wyden og andre lovgivere ba FDC i fjor om å undersøke avdelingen. Han la til at “amerikanere må ta steget opp og beskytte seg mot disse opprørende personvernbruddene, og kongressen må vedta omfattende føderal personvernlovgivning.”

Tidligere i år sa Norges Data Privacy Monitoring Group at Grinder ikke lovlig delte personlige brukerdata med flere tredjeparter, noe som kan resultere i en bot på $ 11,7 millioner (100 millioner norske kroner), tilsvarende 10% av Californias globale inntekter. .

Data som er lekket til reklameteknologibedrifter for målrettet reklame kan omfatte GPS-posisjon, brukerprofilinformasjon og det enkle faktum at visse individer bruker kvernen, noe som indikerer deres seksuelle legning.

Datatilsynskommisjonen har sagt at deling av slik informasjon kan sette noen i fare. Den argumenterte for at måten brukere ba om tillatelse til å bruke informasjonen deres brøt EUs krav “for riktig samtykke”. Det sa at brukerne ikke fikk muligheten til å unngå å dele data med tredjeparter, og ble tvunget til å akseptere Grinders personvernregler fullt ut, og at brukerne ikke ble ordentlig informert om datadeling.

Annonsepartnere som har delt kvernedata med Twitter, AT & Ts Sander-tjeneste og andre reklameteknologiselskaper som OpenX, Atcolony og Smato, sa den norske vakthunden. Etterforskningen fant lignende datalekkasjeproblemer i andre populære datingapper som Occupy og Tinder, etter en klage fra en norsk forbrukergruppe.

I en uttalelse kalte Grinder The Pillar-rapporten en “uetisk, homofil heksejakt” og sa at han “ikke trodde” at det var kilden til dataene som ble brukt. Selskapet sa at det har retningslinjer og systemer på plass for å beskytte personopplysninger, men sa ikke når de ble implementert. Pilaren sa at bruksdataene som ble innhentet om Burr dekker årene 2018, 2019 og 2020.