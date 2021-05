Regjeringsjournaler viser at Enrique Tario, leder for den høyreekstreme Pride Boys-gruppen, mottok to føderal-støttede Check Security Program (PPP) -lån på totalt $ 15 500, kunne Guardian avsløre.

Basert i Miami, Florida, godkjente Tario et første lån på $ 7 750 $ 30. mars og et påfølgende lån av samme beløp 16. april. Disse lånene ble gitt til Henry Tario, som er den engelske formen for navnet hans, som han brukte ved andre anledninger.

Pride Boys begynte som en organisasjon motstander av politisk korrekthet og vokste til en høyreorientert gruppe som omfavnet gatekamper. Tidligere i år kalte Canada det til en terrororganisasjon. Det spilte en nøkkelrolle i angrepet på Capitol i Washington D.C. 6. januar.

I kredittdokumentet som er oppnådd av den ideelle organisasjonen Propaganda etter frihet for informasjonskrig med ledelse av små bedrifter, beskrives Dario som en uavhengig entreprenør, som arbeider innen “sikkerhetssystemtjenester”, men ikke som en dokumentrelatert forretningsenhet.

Ytterligere informasjon gitt til Guardian av Propablica viser at gateadressen til lånesøknaden var relatert til den til Tario og en av LLCene, som han ble utnevnt til en offiser i Florida State Register for.

Disse postene viser Tario som en tjenestemann i flere sovende selskaper, inkludert “SPIE Security LLC”, “Fund the West LLC” og “Pride Boys LLC”.

I et spørreskjema han fylte ut for Palotpedia-nettstedet under kongressløpet i 2020, beskrev Dario seg som eier av “flere selskaper som er involvert i overvåking og sikkerhet.”

Et søk i statsregistrene i Florida avslørte imidlertid ikke at Tario var en lisensiert sikkerhetsoffiser.

Et annet selskap, Warboys LLC, ble frivillig oppløst 7. april. Opptegnelser viser Tario som selskapets registrerte agent, samt Joe Pix og Ethan Nordian-ledere.

Pix fra Florida og Nordin fra Washington står overfor felles konspirasjonsklager. Før disse hendelsene ble Tario arrestert under et møte før valget og siktet for væpnet kriminalitet og plyndring av en svart kirke i Washington, D.C. Etter disse påstandene ble Tario forbudt å komme inn i Washington, D.C., og deltok ikke i demonstrasjonene 6. januar.

Ingen andre virksomheter basert i Florida er tilknyttet Proud Boys-lederen i statens offentlige registre.

OPS-lånene ble først utbetalt i henhold til Caris Act i 2020 under Trump-administrasjonen som et stimulerende tiltak for økonomien som var plaget av Govt-19-epidemien. Ordningen ble fornyet i januar 2021 under Biden-administrasjonen, og virksomhetene kunne søke om lån til 31. mars. Tarios lån ble gitt som en del av den andre runden med OPS-finansiering.

Et kriterium for å være berettiget er at mottakeren ikke er et “forretningskonsern eller selskap som primært er engasjert i politiske aktiviteter eller kampanjer.” OPS-lån er tilgitt, hvor det kan vises at minst 60% av pengene ble brukt på lønn. Uavhengige entreprenører kan bruke lånene til å erstatte tapte tapte inntekter og søke om unnskyldning for å beholde pengene.

Selv om Tario tok føderale stimulanspenger, ble han lenge kritisert som en viktig pådriver for feilinformasjon om epidemien og dens tiltak for å bekjempe spredningen, inkludert masker og låser.

I 2020, på høyden av den første bølgen av epidemier, rapporterte antiterrorforskere ved Middle Barry Institute at nettsteder relatert til Pride Boys ”var mye involvert i å fremme voldelige konspirasjonsteorier, feilinformasjon og historier for å redusere Govt-19-epidemien. “

Tario svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.