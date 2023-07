Prime Day avsluttes om bare 3 timer: Hvilke tilbud i siste liten kan du ikke gå glipp av?

Denne 12. juli midnatt, den Prime Days Belgia vil komme til en slutt. Her er de beste kampanjene vi har valgt ut, og du kan dra nytte av dem i noen timer.

Merk følgende : Ikke stol på rabattprosentene som er oppført på Amazon. Faktisk tvinger loven Amazon til å sette en prosentandel i forhold til den siste lavere prisen, så hvis prisen på produktet reduseres to ganger, vil den siste prosenten være mye lavere enn den første prosenten. Den beste måten å sjekke hvor godt et tilbud er, er å se på prisen fra konkurrentene. Dessuten kan prosentene vi viser her endres fra time til time, så sjekk prisen direkte på Amazon.

I tillegg, hvis du er Prime Belgium-medlem, vil du motta en rabatt på 10 € (fra et kjøp på 50 €) Kampanjekode PDAY10Gyldig kun på beste dager i Belgia.

Prime Days 2023

Disse beste dagene er belgiske beste dager fra 2023! Faktisk, før var det ingen Amazon.com.be-plattform, og vi belgiere måtte forholde oss til den franske plattformen. I dag er det slutt og vi har vår egen side. Er du et Prime-medlem, men fra feil land? Ikke noe problem: avbryt din franske konto og opprett en belgisk konto!

Prime Day Belgia slutter om 4 timer; Hva er tilbudene du ikke bør gå glipp av? (DH/Sport)