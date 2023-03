Prime torsdag: Delhaize Stores franchise, «nedoverbakke» for Setca, «fremtid» for UCM

Er franchising fremtiden til supermarkeder? Det er ikke av Miriam Dailami fra Sitka. «JJeg leste i pressen at 600 supermarkeder, inkludert franchisetakere, er på randen av konkurs og at én av tre uavhengige er i økonomiske vanskeligheter.hevder hun.Så jeg vet ikke om dette er fremtiden«, legger hun til.

«Du vil ikke ha meg til å si at fremtiden er forbrukervaner uten å sette noen grenserMyriam Delami fortsetter og peker på de forskjellige arbeidstidene og dagene for franchisetakere fra de integrerte supermarkedene, spesielt åpningen av disse butikkene på søndager.

Men hun saHvis vi i morgen har de samme forholdene i handelen, at vi har kollektiv representasjon overalt, og at alt er bra i den beste av alle mulige verdener, enten det heter Delhaize eller om det er en lokal franchisegiver, for meg, er det likt«.

Derimot forsvarer Pierre Frédéric Nest måten franchisetakere behandler sine ansatte. «Jeg møter også folk som har jobbet i firmabutikker, som nå jobber i franchise og som sier det er mange fordeler.forklarer han.

Og for å sitere, ifølge ham, fordelene med franchisebutikker. «Du har en gründersjef å møte. Det er en mye viktigere tilhørighetPierre Frédéric Nest argumenterer.Dette bidrar til å løse mange problemer, mange konflikter når du jobber i små teamhan legger til.

For lederen av UCM har ikke arbeiderne i franchisebutikkene en prekær situasjon. «Det er vitnesbyrd som sier at vi også har den trettende måneden, og til og med den fjortende månedenforklarer han.Vi bør slutte å si at det er regresjon. Dette er søksmålPierre Frédéric Nest legger til.

«Om det er frilansere som betaler den trettende måneden, om det er frilansere som kjører båten sin rett, som er ekte gründere, du vil ikke høre meg si noe annet.«, forsvarer Myriam Delmy. Men for henne, med hensyn til Delhaize-problemet, er dette nødvendig.»Sett sammen objektive og juridiske argumenterOg for henne betyr det å objektivisere ting å huske at det i Delhaize er det.En tradisjon for sosial rådgivning, hvor ytelser er forhandlet frem og kan forsvinne med seks måneders varsel«.