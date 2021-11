Prime Video er endelig tilgjengelig på macOS

Etter lang ventetid er Prime Video endelig tilgjengelig for macOS.

Amazon kunngjorde for noen timer siden at de hadde lansert en innebygd macOS-applikasjon på Mac App Store. Den nye appen gir tilgang til hele katalogen til strømmeplattformen.

Denne nye appen inkluderer alle hovedfunksjonene, som støtte for bilde-i-bilde-modus, for å fortsette å se innholdet ditt mens du utfører andre oppgaver, og støtte for AirPlay, som lar deg dele innhold på enheten din. TV eller Hi-Fi system. Det er også mulig å laste ned videoer for offline visning.

Prime Video for Mac inkluderer også støtte for kjøp i appen og leie av filmer og serier. Det vil være mulig å gjennomføre transaksjoner direkte i applikasjonen, uten å måtte gå gjennom Safari. I likhet med Apple TV og iOS lar programvaren brukere fullføre kjøpene sine ved å bruke Amazon-betalingsmetoden. Brukere kan også foreta kjøp ved hjelp av Apples innebygde system, selv om de ikke har et kort registrert på Amazon-portalen.

Til slutt synkroniserer appen med Prime Video-apper som også brukes på andre plattformer. Dette gjør det mulig å stoppe og gjenoppta overføringer på forskjellige enheter uten problemer.

For å bruke appen må du minst ha Big Sur-versjonen av macOS som ble utgitt i juni 2020. Appen kan lastes ned fra Mac App Store på denne lenken.