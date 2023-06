Prins Andrew ble utvist fra Royal Lodge av broren Charles III, som gikk til motangrep.

Hva om prins Andrew hadde funnet et smutthull for å bli i Royal Lodge litt lenger? I mai i fjor ba kong Charles III sin yngre bror om å forlate den vidstrakte boligen han har okkupert i mer enn ti år. Men hertugen av York ønsker ikke å etterkomme sin seniors ordre og prøver å hevde sine rettigheter ved å fremheve vilkårene i kontrakten han signerte da han ble leietaker.

I følge Daglig post, vil det enorme huset på £30 millioner (over €35 millioner) trenge arbeid, spesielt på taknivå. Det er med dette argumentet prins Andrew prøver å svare. Han vil ha tatt rundt 7 millioner pund (8,1 millioner euro) av egen lomme for å finansiere reparasjonene, som starter i sommer. Da han signerte leiekontrakten – for en periode på 75 år – Det ble nevnt at leietaker skulle ta hensyn til oppussingskostnadene.

Da han flyttet inn i 2003, hadde han allerede investert i oppussing, og brukt 5 millioner pund (5,8 millioner euro). Jobben, som han fortsatte i to år, kostet ham 7,2 millioner pund (8,4 millioner euro).

Utover det økonomiske aspektet – og jobben han håper å komme til nytte – frykter prins Andrew at denne perioden vil bety slutten på leieforholdet hans i Royal Lodge. Han må kanskje forlate campus en stund. Likevel nekter han alltid å pakke, selv midlertidig, i frykt for å bli nektet adgang. Mot alle odds er hertugen av York fast bestemt på å holde på hjemmet sitt.

Er Frogmore Cottage en rømningsvei?

Beslutningen om å utvise Andrew fra Royal Lodge illustrerer kong Charles IIIs ønske om å redusere monarkiet til fullt aktive medlemmer som hedrer vanlige offisielle engasjementer. Prins Andrew ble sparket ut av dronning Elizabeth II tidlig i 2022 etter skandaler som involverte ham og vennskapet hans med sexrovdyret Jeffrey Epstein. Av de samme grunnene får det faktum at han fortsatt bor i en viltvoksende leilighet, en eiendom fra British Crown, til å krype.

Etter å ha alltid bodd der, nekter prins Andrew kompromisset foreslått av kong Charles III, som er å bo på Frogmore Cottage, for å bli fri snart etter monarkens beslutning om å rykke opp Meghan og prins Harry fra deres engelske base.

Flyttingen vil ikke bare påvirke prins Andrew, siden hans ekskone fortsatt bor ved hans side. Selv om de skilte seg i 1992 og ble skilt fire år senere, bor Sarah Ferguson og Andrew fortsatt sammen. I mellomtiden ryktes det at prins William og Kate Middleton elsker alle oddss hjem, Royal Lodge.