Prins Andrew: Juridiske dokumenter sendt til LA -aktor som kunngjør sivile seksuelle overgrepssaker UK News

Juridiske dokumenter som informerte prins Andrew om sivile seksuelle overgrepssaker ble presentert for advokaten i LA.

Innkallelser og klagedokumenter ble sendt på e -post og FedEx til hertugen av Yorks nye amerikanske advokat.

En FedEx -kunngjøring viser at dokumenter ble levert til Andrew P. Friedler på Lovely & Singer i Los Angeles mandag.

Bilde:

Virginia Quefreys advokater slipper bilde av prins Andrew med sivile saksdokumenter



Dokumentene ankom mandag til Royal Court of Justice i London, etter å ha blitt sendt fra en domstol i New York fredag ​​ettermiddag.

En talsmann for den niende raden av tronen sa at prins Andrew ikke ville kommentere oppdateringen.

Det sies at han bor på Queen’s Scottish Holiday Estate, Palmoral.

Det kommer noen dager etter advokatene for advokaten Virginia Cuffrey. Publiserte bilder av papirer Sendt til Duke’s hus på Royal Lodge i Windsor.

61-åringen ble tiltalt av en dommer i USA for å “ha unngått” formelle forsøk på å gi ham dokumenter.

Geoffreys juridiske team oppfordret distriktsdommer Louis Kaplan til å gripe inn og sa at aktorene hadde løyet om Duke’s papirer og sammenlignet situasjonen med et “spill med å gjemme seg bak palassmurene.”

En kopi av saken ble tidligere etterlatt av en politimann som voktet hertugens hjem i Windsor, og fru Kufreys advokater argumenterte for at hun var blitt skikkelig betjent.

Det opplyste Høyesterett i London Hvis partene ikke klarer å lage sitt eget arrangement, vil det ordne med å tjene Andrew.

Kiefrey, 38, har anklaget Prince Battery for bevisst å være emosjonell på grunn av forseelse for to tiår siden.

Bilde:

Prinsen har foreslått at et fotografi som viser ham med fru Quefre kan ha blitt foreslått. Bilde: Shutterstock



Hun sa at hun var under alderen for overgrep da den pedofile finansmannen Jeffrey Epstein misbrukte henne seksuelt.

Prins Andrew nekter for overgrep.

På lørdag fødte Duke sin eldste datter, prinsesse Beatrice, for første gang En jente er født.