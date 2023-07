Prins Andrew og kong Charles III: Battle for Royal Lodge, en vidstrakt kongelig residens ved Windsor Castle

Vi har snakket i flere måneder om prins Andrews tvangsflytting fra Royal Lodge, den vidstrakte kongelige residensen med mer enn 30 rom i Windsor Estates, verdsatt til €35 millioner. Hertugen av York, allerede skilt fra Sarah Ferguson, flyttet dit i 2003. Han signerte en 75-årig leiekontrakt med en klausul som indikerte at leietaker måtte bære kostnadene ved oppussing. Det var dette økonomiske argumentet at prinsen nå ville ha betalt 8,1 millioner euro.

Hans bror, kong Charles III, har til hensikt å tvinge ham til å forlate Kongelosjen, og ifølge kongefamilien vil han ikke kaste Andrew ut av sitt kvarter, men vil i stedet kreve at han bærer alle vedlikeholdskostnader. Hans utgifter kunne ikke prins Andrew støtte økonomisk. Siden han kom til tronen, har kong Charles strammet vesken, rettet mot salg av hester fra de kongelige stallene, hovedsakelig for kongelige boliger.

Den suverene vil angivelig se sønnen hennes prins William og hans familie bo i Royal Lodge, en romsligere bolig enn Adelaide Cottage, der Wales for tiden bor på Windsor Castle.

I løpet av årene kom Sarah Ferguson til å bosette seg i Royal Lodge i sin egen rett. Det var der prinsen og hans ekskone tilbrakte tid i fengsel sammen og Sarah begynte å kringkaste videoklipp (som var svært vellykkede) der hun leste barnebøker.

Et nytt element i denne konflikten: Sarah Fergusons bedring. Ekskona til prins Andrew og mor til prinsessene Beatrice og Eugenie gjennomgikk mer enn åtte timers operasjon på Londons King Edward VII Hospital.

Forholdet mellom kong Charles og hans tidligere svoger var hjertelig. Selv om hun ikke deltok på kroningen i Westminster Abbey, hvor det var begrenset med plasser, var Sarah til stede under den utmerkede konserten som ble gitt i Windsor på Royal Box. Suverenen har også sendt et telegram med ønske om rask bedring. Et friskt pust for prins Andrew, som har bestemt seg for å bli i Royal Lodge.