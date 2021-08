Prins Andrew ønsker å inspirere ‘Prins Charles’ med den siste SUV -utførelsen | Royal | Nyheter

En nylig tur for å møte dronningen i prins Andrews skotske bolig ble kritisert av to kongelige kommentatorer, da hertugen av York reiste 1020 miles som en del av følget hans. Richard Eden, forfatter av Daily Mail -dagboken og en statlig ekspert, stemplet trekket som “skandaløst” da Prince reiste i sine personlige SUV -er, til tross for prins Charles ‘kampanjer om klimaendringer nylig.

Richard Eden sa til Mail + Palace Secret: "Vi har hørt mye nylig om broren prins Charles fordi vi vet at han er en veldig sterk kampanje mot klimaendringer. "For prins Andrews besøk i Palmoral med Fergie tok han ikke én, ikke to, men tre SUV -er. Tydeligvis lurer vi på. Palasset kommenterer ikke, men hvorfor trenger han disse iøynefallende kjøretøyene? "De vil ikke si, men at rådet er for statens sikkerhet, men dette er ikke politibiler, dette er prins Andrews biler, med hans personlige nummerplater. "Når han ikke har utført noen regjeringsoppgaver på nesten to år, får han fortsatt politibeskyttelse for å finansiere skattebetalere, og det ser ikke ut til at han har noen reell sjanse i fremtiden, og jeg frykter at det er skandaløst.

Den kongelige kommentatoren Charlotte Griffiths fortsatte: “Det ser ut til at han vil gjøre det med vilje for å provosere broren, og vi vet at prins Andrew vil provosere broren. “Jeg mener, du synes nesten det blåser. Det er veldig positivt.” Prins Andrew ankom Palmoral i midten av august for å besøke dronningen for et 10-dagers opphold med sin ekskone Sarah Ferguson. Andre ledende kongelige familiemedlemmer, inkludert prins Charles og prins Edward og Sophie Wessex, antas å ha sluttet seg til dem i Det skotske huset. Palmoral har lenge vært et favorittsted i kongefamilien, og dronningen tilbrakte to til tre måneder av sommeråret der sammen med familien.

På turen tok prins Andrew tre privateide SUV -er. Ett kjøretøy sies å være den nye bensindrevne Land Rover Defender, som koster mer enn 53 000. De to andre ble oppkalt etter hans Land Rover Discovery, priset til 51 185, og Range Rover bensin-elektrisk hybrid til 5 115 000. Prins Charles har vært en vokal kampanje for klimaendringer hele livet, og lanserte "Terra Carter" -avtalen i januar, som lover å skaffe 5,5 milliarder dollar for å "redde planeten". Han har gjentatte ganger etterlyst "raske" tiltak for å håndtere global oppvarming og har blitt tildelt GCC Global Leader of Change Award for sitt enestående bidrag til global miljøvern.

Med kritikken av SUV-er, har prins Andrew blitt angrepet i 2019 for å ha skattefinansiert politibeskyttelse til tross for at han trakk seg fra offentlig tjeneste. Hertugen av York bestemte seg for å gi opp sin kongelige støtte og sluttet å representere dronningen på formelle arrangementer etter offentlig motstand mot vennskapet hans med den beryktede sexforbryteren Jeffrey Epstein. 10. august anla Epsteins offer et sivilt søksmål i New York med påstand om at prins Andrew hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep tre ganger. Søksmålet påstår at prins Virginia Roberts seksuelt misbrukte Geoffrey hjemme hos Kisline Maxwell, en medarbeider av Epstein i London, og i Epsteins hjem på Manhattan og Little St. James på Jomfruøyene, USA. Prins Andrew fortsatte å nekte alle anklager mot ham og sa til BBC Newsnight i 2019: "Det skjedde aldri. Jeg kan fortelle deg at det aldri skjedde. Jeg husker ikke at jeg noen gang har møtt denne kvinnen, ingenting." Verken prins Andrew eller Buckingham Palace har kommentert det siste søksmålet offentlig.