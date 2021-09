Prins Charles ‘tidligere assistent trekker seg som formann for veldedighet midt i etterforskningen

Den tidligere assistenten til prinsen av Wales har midlertidig trukket seg fra stillingen som veldedighetssjef, mens en etterforskning av påstandene om hans oppførsel pågår.

Charles ‘tidligere assistent, Valet Michael Fawcett, har trukket seg som administrerende direktør i Prince’s Trust blant æreserklæringer over den saudiske forretningsmannen Mahfouz Mare Mubarak bin Mahfouz.

Mahfouz, som er oppført som tilhenger av prinsens nettsted på Sunday Times, donerte store summer til spesifikke restaureringsprosjekter for Charles, og Mahbouz sa at han ikke hadde gjort noe galt.

Fawcett, som ble frikjent for økonomisk uredelighet i 2003 for å ha solgt statlige gaver, skal ha samlet støtte til Mahfouz som en hyllest. Han ble utnevnt til administrerende direktør i Prince’s Foundation i 2018 etter omstruktureringen av Charles ‘veldedige organisasjoner.

Douglas Connell, styreleder i Prince’s Foundation, sa: “Michael Fawcett har kunngjort at han trekker seg som administrerende direktør i Prince’s Trust. Prinsens stiftelse godtok tilbudet. Michael støtter den nåværende etterforskningen fullt ut og har bekreftet at han vil bistå etterforskningen på alle måter.

I middelalderen vil administrerende direktør Emily Serrington ha ansvaret, og Prince’s Foundation har blitt varslet til den skotske veldedighetsregulatoren, ettersom det er en registrert veldedighet i Skottland.

En talsmann for Prince’s Foundation sa: “Prince’s Trust tar påstandene veldig alvorlig og er nå under etterforskning.

“Vi er utrolig stolte over veldedighetsarbeidet til Prince Foundation og den positive effekten det har hatt på mottakerne våre i Storbritannia og rundt om i verden.

“Utdannings- og opplæringsprogrammene våre er spesielt til fordel for mer enn 15 000 mennesker hvert år, og gir studentene våre de ferdighetene og tilliten de trenger for å finne jobb eller starte egne virksomheter.”

Fawcett begynte sin kongelige tjeneste som fotballspiller for dronningen i 1981, og steg til rang som sersjantfotballspiller, og satte deretter opp sine dyrlige drakter og skjorter hver morgen på Kensington Palace, den velstående assistenten til Charles.

Da han var Charles ‘personlige assistent, ble han anklaget for å ha solgt unødvendige regjeringsgaver og lomme en prosent av inntektene, men ble frikjent av en intern undersøkelse av eventuelle økonomiske misligheter.

Under en etterforskning ledet av Charles daværende private sekretær, Sir Michael Pete, ble det funnet at Fawcett hadde “brutt leverandørenes interne regler om gaver”, men kunne ikke kritiseres hardt for ikke å håndheve reglene, og han ga ikke slike gaver i hemmelig.

Men i den uttalelsen malte han et bilde av Fawcett som en mobber som angivelig tok imot verdifulle gaver fra utenforstående.

Assistenten trakk seg etter utgivelsen av rapporten, men fortsatte å støtte prinsen som frilansfikser og festplanlegger, og overtok den upubliserte kontantdelingspakken og Charles ‘kontrakt for å jobbe som eventsjef.