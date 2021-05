Prins Harry fikk vite om prins Philips død ‘fra politiet’

Politiet dro til prins Harrys hjem i California ved midnatt for å informere ham om at prins Philip hadde dødd, heter det i en rapport.

En offiser fra Santa Barbara Sheriff’s Office ble kalt hjem til Harry og Megan Markle klokken 15.

En talsmann for styrken sa Telegraf En offiser ble sendt for å informere Harry før bestefarens død ble offentlig kjent.

Prins Philip døde 9. april på Windsor Castle i en alder av 99 år. I en uttalelse som kunngjorde sin død, sa Buckingham Palace: ”Hennes majestet dronningen sørger over at hennes elskede ektemann, prins Philip, hertug av Edinburgh, døde.

“Hans kongelige høyhet gikk fredelig bort på Windsor Castle i morges. Flere kunngjøringer vil bli gjort etter hvert. Den kongelige familien slutter seg til mennesker over hele verden for å sørge over tapet.”

I følge Telegraf, Varslet Buckingham Palace den amerikanske ambassaden i London, og ba deretter lensmannskontoret om å sørge for at nyheten snart kom til hertugen av Sussex.

“Vi dro hjem klokka 03.00 den niende på forespørsel fra Buckingham Palace,” sa talsmannen.

“Invitasjonen sier at dette er en kall til tjeneste fra den amerikanske ambassaden i London,” la de til.

Harry kom tilbake til England senere den måneden for å delta på prins Philips begravelse 17. april i St. George’s Chapel.

Dette er hans første besøk siden han og Meghan forlot Storbritannia i mars 2020 etter at senior medlemmer av den kongelige familien trakk seg.

I sin nye dokumentarserie, The Me You Can’t See, Siktet på å bryte stigmaet knyttet til psykiske helseproblemer, avslørte Harry at hans tilbakevending til Storbritannia var en “trigger” fordi det minnet ham om sin avdøde mor, prinsesse Diana.

“Det meste av livet mitt, når jeg flyr til Storbritannia, når jeg flyr tilbake til London, blir jeg engstelig og litt nervøs.

“For meg er London dessverre en stimulans. På grunn av det som skjedde med moren min, fordi jeg opplevde det, fordi jeg så det,” sa han.