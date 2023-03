Prins Harry møter kongefamilien i retten

I en uttalelse som ble sluppet tirsdag som en del av rettssaken han har anlagt mot utgiveren av Daily Mail, har prins Harry anklaget den britiske kongefamilien for å holde tilbake informasjon fra ham om avlytting utført av britiske tabloider.

Den yngste sønnen til Charles III deltok på den andre dagen på rad med høringer ved High Court i London tirsdag i saken anlagt av flere kjendiser mot Associated Newspapers (ANL) for påstått ulovlig informasjonsinnhenting. I vitneforklaringen sin signert 24. februar, var AFP i stand til å konsultere, sa Harry at hans «Et vanskelig forhold til pressen«Siden moren hans døde, men forklarer det»For et bedriftsmedlem er policyen «Klag aldri, forklar aldri». (Aldri klage, aldri forklar)». Han bemerker at kongefamilien har forhindret ham i å saksøke pressen.En Pandoras eske kan åpnes«.»Det er ingen tvil om at selskapet (kongelig) Jeg skjulte informasjon om telefonhack for meg selv i lang tid, og det kom først frem de siste årene da jeg sendte inn min egen klage.»