Prins Harry slår fortsatt ut mot kongelige: «Det er kaos»

Prins Harry og Netflix, sesong 2. I desember i fjor fjernet sussexene sløret. På den dagen Harry og Meghan, deres realityserie i stor grad viet til deres avgang fra den britiske kongefamilien. I august presenterer nå sønnen til Charles III Hjertet til InvictusEn serie som gjenoppretter det episke av sportsarrangementet for funksjonshemmede.

«Det er ingen som hjelper meg»

Hvis «Invictus Games», den neste utgaven av som vil bli holdt i Tyskland, hovedemnet for denne dokumentaren, er prins Harry engasjert i nye, skarpe hemmeligheter. Han åpnet opp om sin mentale helse og posttraumatiske stresslidelse, og i den beklager han mangelen på støtte fra familien etter morens død, Lady Diana, i 1997.Det mest kompliserte for meg er at det ikke er noen som hjelper meg. Jeg hadde ikke et støttesystem, nettverk eller til og med ekspertråd for å finne ut hva som var galt med meg»Meghan Markles ektemann tror.

Harry gikk inn i behandling etter flere år i en alder av 28.undertrykkelse» Følelsene hans. «Jeg hadde ingen følelser. Jeg kunne ikke gråte, jeg kunne ikke føle. Jeg visste ikke hva det var da. Det var en situasjon i livet mitt, i en alder av 28, da de første boblene begynte å komme ut . Plutselig var det som om noen ristet på flasken, hun ble «puff’… det var forvirrende. var», han la til. Prins Harry har allerede overveldet kongefamilien endringHans minner. Hjertet til Invictus Tilgjengelig på Netflix fra onsdag 30. august.