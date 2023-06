Prins Harry: Tvilsom spøk om eksen hans Chelsy Davy får Dianas bror til å reagere

Dårlig smak. Det er ingen hemmelighet at prins Harry er i krig med de britiske tabloidene. Hertugen av Sussex, anklager Daglig post Ulovlig avlytting forsvarer sin sak privat i London. En første for et medlem av den britiske kongefamilien.

«Ikke rart at Meg ikke dukket opp!» Ved roret fulgte ektemannen til Meghan Markle opp medias trakassering, som etter hans mening ville ha vært riktig med forholdet hans til eksen Chelsy Davy. «Denne typen artikler får meg til å føle at forholdet mitt til Chelsea er dømt.», beklaget i retten. «Til syvende og sist førte disse faktorene meg til å konkludere med at hun ikke hadde noe kongelig liv, noe som gjorde meg trist på den tiden.», la hun til om historien sin, som endte i 2010 etter syv opp-og-ned kjærlighetsforhold. En journalist fra en britisk tabloid brukte denne troen til å komme med en nedsettende kommentar på Twitter. «Er Harry fortsatt forelsket i sin eks-kjæreste Chelsy Davy? Harry nevnte henne 118 ganger i rettsvitneforklaringen, Meghan bare fem ganger. Ikke rart at Meg ikke dukket opp!»Spaltist Amanda Platel skrev 7. juni. Meghan Markle har gitt datteren sin en dyr gave til 2-årsdagen En vidd som gjorde Dianas bror Charles Spencer rasende. «Patetisk. Du har ingen skam, ingen troverdighet. Sist jeg hørte at du var skyldig i injurier, innrømmet sjefen din det i Daily Mail. I dag har du blitt ansatt (av dem?) for å ødelegge viktige juridiske bevis som om det var det noe trivielt.»Harrys onkel svarte rett ut.