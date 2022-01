Prins Harrys neste intervju kan fortsatt forårsake et jordskjelv i kongefamilien

3. februar taler prins Harry på Virtual Mental Health Summit. Arrangementet arrangeres av Star-Up Better Up. I dette tilfellet eksploderer han sine personlige historier. Han ville komme tilbake til hendelser som var så vanskelige for ham å leve med. Imidlertid plager Windsor allerede hemmelighetene til prins Charles’ yngste sønn.

I mars 2021 ga prins Harry og Megan Markle et eksklusivt intervju med vennen Oprah Winfrey. Etter dette eskalerte spenningene mellom Archie og Lilliputs foreldre og resten av den britiske kongefamilien. Men i begynnelsen av året kunne prins Harry sette på en kortstokk igjen. Faktisk sa han ja til å delta i Virtual Summit of Star-Up Better Up, som han ble med på laget i fjor. “Chief Assault Officer”. Ifølge journalisten Omid Scoby er prins Harrys tale planlagt til 3. februar. Talen hans, som allerede ryster Buckingham Palace, vil være veldig personlig.

Prins Williams bror vil ha mange flere avsløringer om kongefamilien. I følge journalisten: “Duke forventes å snakke om personlige historier. Men også om utfordringene han må overvinne i livet som konge og hans suksesser.”

Venter, “Minner om prins Harry” Utgitt senere i år vil den stygge anda til den britiske kongefamilien starte i år med eksplosive ideer. Det lover en fremtid.