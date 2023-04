Prins Laurent «ikke interessert» i VRT-rapport om ham: «han har bare som mål å få rangeringer» | monarkier

Rapporten «Prins Laurent – prins op overschot» vil bli sendt på Canvas og VRT MAX strømmeplattformer fra onsdag 19. april. Det gir en plattform for 24 foredragsholdere inkludert tidligere klassekamerater, statsmenn og politikere (fortid eller nåtid). Fire episoder går tilbake til omstendighetene rundt avskaffelsen av Salic Act (som forbeholdt tronen for menn) i 1991, som kostet prins Laurent to tronfølger på rad, hans flyktige popularitet, hans engasjement for dyr og klima. , så vel som kvinnene i livet hans.