Prins Laurent ville blitt rørt av barndommen: «Det er mange mennesker som har opplevd mye mer alvorlige ting enn meg»

19. april slippes dokumentaren «Laurent: prins op overschot» (som kan oversettes til «Laurent: Prinsen i overskudd») på VRT. Den firedelte serien er ute av Princes smak. Laurent. Han tror hun er sminket.Bare for å gjøre anslag«.

Men ifølge monarkiekspert Jan van den Berghe var prins Laurent faktisk et offer for berøring i sin ungdom. «I dag ville det vært en stor skandale, men du måtte dekke over det. Han beveget seg raskt, men hva skjedde egentlig? Prinsen har ikke gitt noen offentlig uttalelse om det.

Dette er heller ikke første gang eksperten legger vekt på disse fakta. I boken «Prins Laurent – ​​​​Rebel met en reden» (som kan oversettes til «Prins Laurent, rebel with reason»), leser vi at prins Laurent. «Bodde hos en mann i Woluwe, beskrevet av Paula som en eremitt. Denne mannen likte å tørke asken fra sigaretten med hånden, på Laurents bukser, veldig nær hans private deler.

Etter utgivelsen av dokumentaren, reagerte prins Laurent på den rørende kunngjøringen. «Jeg kan ikke bekrefte noe, jeg har ikke sett dokumentaren», kunngjorde han til våre kolleger fra HLN før han avslørte følelsene sine. «Du presenterer det som om det var det viktigste. Men det er mange som har gått gjennom verre ting enn meg og ingen snakker om det. Denne saken vokser fordi den handler om meg. Jeg ser ikke tilbake på fortiden. Jeg ser det jeg gikk igjennom som en styrke, ikke en svakhet.