Prins William ble milliardær over natten

Folket og kongefamilien

Prinsen av Wales er nå en av de rikeste mennene i verden.

En kontroversiell arv. Den økonomiske statusen til hertugdømmet Cornwall, en eiendom til den britiske kongefamilien siden tidenes begynnelse, deler riket. Prins William er nå leder for denne 52 450 hektar store eiendommen, som slipper unna skatt og arverett.

På dagen for Elizabeth IIs død, 8. september, etterfulgte prinsen av Wales hertugdømmet og godene skapt av det fra sin far, og ble konge. Nøye administrert av erfarne fagfolk, veier dette grønne området mer enn 1 milliard pund, Rapporter det Verge I en fersk undersøkelse Viet til statens inntekter. «Dette eiendomsimperiet består av jordbruksland, hoteller, middelalderslott, kontorer, butikker og luksuseiendom i London», Referanse til hans del Madame Figaro. Kate Middletons ektemann, som ble millionær på et øyeblikk, vil nå motta en årlig pensjon på 20 millioner pund. Over kanalen er en del av den politiske verden trist «Mangel på åpenhet» A rundt dette omstridte hertugdømmet «Bevisst tvetydighet».