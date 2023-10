Prins William er overrasket og tør å lage en sexistisk spøk

En prins sluppet løs. William er i god form for øyeblikket, og hans offisielle kongelige turneer gjenspeiler det. Kate Middletons ektemann kom også med en frekk spøk under et nylig intervju.

«Jeg sa at du ikke skulle si aubergine» «Hvem klyper meg i rumpa?» 3. oktober uttalte prins William denne korte setningen midt under en fotoseanse på et samfunnshus. Et sømløst øyeblikk rettet mot å lette atmosfæren, og det gikk viralt på sosiale nettverk. Prins Harrys bror gjorde det igjen under et intervju i det britiske programmet «Going Home» på Radio 1. Programlederne, Jordan North og Vic Hope, spurte Kate og William hvilken emoji de brukte mest. Prinsens skarpe svar var overraskende. Prins Williams feil går viralt: «Det er bedårende» «Hvis du sier nei til aubergine, velg noe annet! Aubergine ville ha vært det, men jeg kommer til å si – fordi jeg skal være voksen – at det er øye-rullende og munndropper. hva er dette? Litt gal», Han avslørte. Kate Middleton bruker ofte hjertet og gråtende emoji «Ler hysterisk når ting går galt».