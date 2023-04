Prins Williams sinte oppførsel slo tilbake: «Han kan bli frustrert og skyte»

Melkesuppe prins? Kong Charles sitt rykte er godt etablert og blodbadene hans, inkludert den nå berømte «Stylogate», gikk viralt selv etter at han besteg tronen. Hans eldste sønn hadde tilsynelatende arvet dette hete temperamentet.

«Han er en impulsiv person, som kan gjøre ham utålmodig.«Så sier ekspert Robert Jobson, redaktør Vår konge: Charles III: The Man and the Monarch Revealed, beskriver prinsen av Wales. Han Stoler på uforsiktighet Et seniormedlem av den britiske kongefamilien. Kate Middletons ektemann er rask til å få utløp for frustrasjonene sine, spesielt når han krangler med faren. «Dette kan gjøre William sint når han har å gjøre med Charles. sjef (Charles III, red.anm.) Og det er et sinne, men det varer ikke evig. Han kan bli frustrert og tenne, og så, på et øyeblikk, glemmer vi ham. Med William blir det sjelden glemtsier Robert Jobson.

William har en sta streak, og forholdet til broren prins Harry viser det godt. Bak kulissene ville hun oppfordre hertugen av Sussex til å miste tittelen for godt på grunn av angrep på familien deres.