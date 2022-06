Prinsesse Beatrice skal ha dratt fra prins Charles

Tirsdag på Det Kongelige AscotCharles og Camila likte å kjøre en hestevogn gjennom de overfylte tribunene på den berømte veddeløpsbanen. BerkshireIkke fylt siden 2019. Queen, 96, hvem Lider Bevegelsesproblemer, gikk glipp av sportsbegivenheten. Medlemmer av kongefamilien deltok i paraden før løpene begynte og Charles kunne sees kysse og chatte med sine kjære.

Prinsesse Beatrice ble gjenforent med mannen sin Edordo Mabelli Mosi For denne dagen. Hun Tar imot prinsen av Wales med et kyss på kinnet. Men kroppsspråkekspert Judy James sa at gesten mellom de to kongefamiliene var «fremmedgjørende».

James James sa at bare «varmescener» kom fra Zara திண்டல் Hvem så på. Ms. James» påstander om at hun hadde presset dronning Charles til ikke å la prins Andrew gå ut offentlig på Carter-dagen på mandag.

Sa kroppsspråkeksperten Glass : «Beatrice kan ha bøyd seg over for å kysse onkelens kinnet, men ansiktsuttrykket var ikke for varmt.. Øynene hans er store og runde, og blikket er borte fra Charles. Munnen hennes er stram og stram, noe som indikerer spenning eller trykk. Høyre hånd strekker seg ut for å berøre hånden hans, men det er en fjern hilsen. Charles snudde hodet bort fra Beatrice slik at kinnene deres knapt kunne berøres. Edordo berører kanten av toppluen sin og ser omhyggelig ut, og tilfører ritualene en atmosfære av gammel tradisjon. Zara spiller mekler her..«