Prinsesse Delphine spruter med tango i matrisestil i “Dancing with the Stars” | Monarkier

Denne lørdagen 11. desember opptrådte Princess Dolphin for andre gang på scenen “Dancing with the Stars”. Kvinnen og partneren Sander Bose danset «tango-techno» i matrisestil foran en sjarmerende jury. En forestilling som lot eventyret fortsette. “Takk til alle for støtten, jeg er glad for å ha muligheten til å oppleve en ny dansestil denne uken,” sa prinsessen senere på Instagram.