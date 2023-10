Prinsesse Elizabeth: Denne internasjonale kongelige begivenheten hun deltar på

Europeisk grateng. De kronede lederne møtes i København 15. oktober. Grunnen? Dronning Margrethe II var vertskap for et femstjerners show for sitt barnebarn, prins Christian av Danmark. Prinsesse Elizabeth ankommer til den fremtidige kongens bursdag.

En refleksjon av en generasjon Dronningen av Danmark har laget en prestisjetung krans for å feire at kronprins Frederik og prinsesse Marys eldste sønn blir myndige. Dette arrangementet er «En refleksjon av den kristne generasjon», hadde allerede annonsert det danske kongeslottet i løpet av sommeren. Festlighetene finner sted på Christiansborg slott i hjertet av den danske hovedstaden. 200 håndplukkede unge menn ble invitert, inkludert hertuginnen av Brabant. Elizabeth, førsteklasses prinsesse: «Hun var en av de beste studentene i året hennes» Det var prinsesse Elisabeth av Belgias andre store internasjonale fødselsdag. Arvingen skapte virkelig oppsikt i fjor ved norske prinsesse Ingrid Alexandras bursdag i Oslo. pekte ut Head Ladsday NewsDe europeiske arvingene stilte også på et historisk bilde med Catherine-Amalia fra Nederland den dagen.