Prinsesse Latifa: Det nye bildet ser ut til at datteren til herskeren i Dubai er savnet

Bildet som ser ut til å vises Prinsesse Latiba, Datter av herskeren Dubai, Alive Two er publisert offentlig Instagram I flere måneder ble hun ikke sett eller hørt om.

Filmen kan markere første gang prinsessen blir sett offentlig siden hemmelige videomeldinger ble delt av BBC i februar.

I disse videoene sa han at han ble holdt som gissel av faren, herskeren i Dubai, og fryktet for livet.

David Hai, medstifter av den gratis Latifa-kampanjen, sa i en uttalelse at han ikke kunne bekrefte det prinsesse Latifa hadde vist, men at det hadde vært “positive fremskritt” i arbeidet med å frigjøre henne.

“Vi bekrefter at det er en rekke viktige og positive utviklingstrekk i kampanjen,” sa Hike.

“Vi ønsker ikke å kommentere videre på dette stadiet, og den nøyaktige rapporten vil bli utgitt etter hvert.”

Hennes far, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Har gjentatte ganger nektet påstanden om at prinsesse Latifa er i fare.

Latifa fikk internasjonal oppmerksomhet i 2018 da det ble avslørt at han prøvde å flykte fra Dubai, men ble tatt til fange av spesialstyrker utenfor den indiske kysten.

Bilde av et offentlig Instagram-innlegg som viser prinsesse Latifa (sentrum) i Dubai i live (Instagram)

Det er ikke klart når det nylig delte Instagram-bildet ble tatt, men annonsen for bildet Demon Slayer: Face train, Som ble utgitt De forente arabiske emirater (UAE) 13. mai, kan sees i bakgrunnen.

Ansiktsmasker som kan sees i en tabell på bildet, hevder også at de er tatt de siste 18 månedene.

I april FN. Rådgivere krevde at Latifa ble løslatt hvis han ble holdt mot sin vilje og fikk ytterligere informasjon om hans tilstand.

“Etter den offentlige utgivelsen av opptakene i februar, erklærte Sheikha Latifa at hun hadde mistet sin frihet mot sin vilje og kom deretter med en offisiell anmodning om ytterligere informasjon om hennes tilstand, men ingen konkrete opplysninger ble gitt av myndighetene,” sa FNs rådgivere. . Menneskerettighetsrådet Sagt i en uttalelse.

“Uttalelsen fra Emirates-tjenestemenn er ikke tilstrekkelig på dette tidspunktet til å indikere at han” blir holdt hjemme “.

Eksperter la til at de var bekymret for at hans forvaring ville være “grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling”.