Prinsesse Leonor: Spania beundrer arvingens arabiske kjede

En juvel og spørsmål. Hvis monarkiet lenge har splittet Spanias politikk dypt, vil gravitasene til «Casa Real» alltid treffe blink. I år ønsker kongeriket velkommen til prinsesse Leonor, hvis hver utgang blir gransket med en fintannet kam.

kjærlighetsbrev

Den første offisielle utflukten i kostyme, mystiske brannskader på hendene… media er i vanvidd om eventyrene til den 16 år gamle arvingen. Nylig hendelse: Budskapet som kan være skjult bak kjedet. Den 1. august var Letizia, Felipe VI og deres døtre faktisk på vei gjennom Charterhouse of Valdemosa på Mallorca. Rundt halsen til Leonor, i Sphere-drakten, kan du finne et gullanheng. På arabisk kan vi lese ordet «hub» som betyr «kjærlighet».

Det tok ikke lang tid før pressen ble begeistret over den spirende romantikken. Prinsessen studerer for tiden ved UWC Atlantic College, et universitet i Wales med internasjonalt fokus hvor prinsesse Elizabeth kunne fullføre utdannelsen før hun dro videre til Oxford. «Det er et veldig romantisk konsept som kan skjule en historie, og på dette tidspunktet vet vi ikke en ektefelle for den unge arvingen.»Han skrev i en lokal avis Grunnen. Mysteriet består.