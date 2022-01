Prinsessen, som satt i varetekt i tre år i Saudi-Arabia, er løslatt

Saudiarabiske myndigheter har løslatt en prinsesse som ble fengslet i nesten tre år i Riyadh, en menneskerettighetsorganisasjon i Gulf Kingdom.

Den 57 år gamle forretningsmannen, som er kjent for sin åpenhet, startet en appell til kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman i det bøyde sør for Basma i april 2020, og krevde ham løslatt av helsemessige årsaker. «Basma Bent South og datteren hans Sohud, som har vært varetektsfengslet siden mars 2019, er løslatt.Den London-baserte ALQST-organisasjonen, som spesialiserer seg på Saudi-Arabia, sa på Twitter.

“Hun er ok.Fordømte den uaktsomme holdningen til myndighetene i håndteringen av prinsessens helse, et øyeblikk ble han varetektsfengslet, la “NGOen” til.

Kilder nær familien hans sa at Basma Bend South ble arrestert kort tid før han dro til Sveits for medisinsk behandling. Det er foreløpig ukjent hva han vil gjøre etter at han forlater stillingen.

I følge familien hennes er prinsesse Basma, det yngste barnet til avdøde kong Saud bin Abdul Aziz, kjent for sin støtte til reformer og fordømmelse av overgrep i Saudi-Arabia.

Den saudiske prinsessen har blitt fengslet i al-Hayr-fengselet nær Riyadh og holder flere politiske fanger.

Den saudiarabiske kongefamilien var på et tidspunkt det mest strålende, aktivt rystet over tiltredelsen av den såkalte MBS-prinsen i 2017, som ble de facto-herskeren over det rike oljemonarkiet.

Mange fremtredende skikkelser i den saudiske kongefamilien har blitt sparket eller forstyrret av makt. I følge flere kilder arresterte statsgarden i mars 2020 kong Salmans bror og nevø, og anklaget dem for å ha planlagt sammensvergelse mot MBS.

Frivillige veldedige organisasjoner fortsetter å fordømme brudd på rettigheter og friheter i dette konservative riket og dets forsøk på å myke opp dets image rundt om i verden gjennom sportsbegivenheter og popkonserter.