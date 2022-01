prisen lekket før lansering, ville den være billigere enn OnePlus 9 Pro

OnePlus 10 Pro vil bli offisielt lansert 11. januar i Kina, men salgsprisen har allerede blitt lekket på nettet takket være en kinesisk handelsside. Gode ​​nyheter, det ville være billigere enn forgjengeren.

I følge informasjonen oppdaget av WHYLAB på Weibo, har nettstedet JD.com allerede publisert prisklassene for de forskjellige modellene av OnePlus 10 Pro. I følge selgerens nettsted vil OnePlus 10 Pro være selges i 3 forskjellige konfigurasjoner, 8 GB RAM med 128 GB lagringsplass, 8 GB RAM med 256 GB lagringsplass og 12 GB RAM med 256 GB lagringsplass.

Den første versjonen vil bli solgt mellom 3000 og 3999 yuan (mellom 416 og 554 euro), mens de to andre vil bli tilbudt mellom 4000 og 4999 yuan (mellom 554 og 692 euro). Som en påminnelse ble Xiaomi 12 og 12 Pro nylig annonsert fra henholdsvis 3 699 yuan og 4699 yuan.

OnePlus 10 pro ville være billigere enn OnePlus 9 Pro

Basert på prisklassene rapportert av JD.com, mener WHYLAB det OnePlus 10 Pro vil bli solgt for 3 999 yuan (554 euro) i sin konfigurasjon 8 GB RAM og 128 GB lagring. Så smarttelefonen ville være betydelig billigere enn fjorårets OnePlus 9 Pro, som startet på 4 999 yuan (692 euro).

Smarttelefonen vil bli tilbudt til 4599 yuan på 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass og til 4999 yuan på 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass. OnePlus har sannsynligvis klart å senke prisen på denne nye generasjonen ved å forlate 2 MP-sensoren til OnePlus 9 Pro, da OnePlus 10 Pro bare bruker 3 forskjellige sensorer i år. Den kinesiske produsenten kunne også ha laget besparelser ved å fjerne IP68-sertifiseringen fra smarttelefonen, fordi vi ikke så det i det offisielle databladet til OnePlus 10 Pro som OnePlus kommuniserte i går.

OnePlus skulle avsløre den endelige prisen på sin OnePlus 10 Pro i anledning lanseringen av smarttelefonen i Kina 11. januar. Hvis det bekreftes at prisen faller sammenlignet med forrige generasjon, kan det godt være det samme i Frankrike. OnePlus 9 Pro ble solgt her for 919 euro i sin 8 GB RAM og 128 GB lagringskonfigurasjon og til 999 euro i 12 GB RAM og 256 GB lagring. Mens du venter på den offisielle kunngjøringen, kan du alt om designen til OnePlus 10 Pro.

Fontene: Weibo