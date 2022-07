Prisen på Apple AirPods Pro fortsetter å synke på Cdiscount

Fra 22. juni til tirsdag 19. juli, under sommersalget, sparer ikke Cdiscount på kampanjer, spesielt på høyteknologisk tilbehør og tilkoblede objekter: det er nå eller aldri for Apple AirPods Pro trådløse hodetelefoner, med bæreveske. MagSafe-lading. Disse high-end bluetooth-øretelefonene er vann- og svettebestandige, og designet gjør at de kan tilpasse seg perfekt, uansett hva du gjør: de er perfekte til å følge deg overalt, selv under sportstreningen. I tillegg konfigureres de på sekunder med iPhone, iPad eller MacBook for raskt og enkelt oppsett. Ikke vent til slutten av salget og Dra nytte av Apples AirPods Pro trådløse hodetelefoner umiddelbart, til 209 euro i stedet for 279 euro i Cdiscount.