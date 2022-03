Prisen på en kultlisens på Amazon synker

Gran Turismo 7, den ekte klassikeren?

Det populære videospillet som forventes av mange fans har endelig kommet tilbake i en lys og spennende syvende del. 9 år skiller Gran Turismo 6 og må si om ventetiden er lang Gran Turismo7.

Denne syvende delen er lojal mot Sagas DNA og går mellom tradisjon og modernitet. Med dette PS5-spillet i 4K er du midt i kretsens hjerte. Bildene er slående skarpe og realistiske, den haptiske tilbakemeldingen fra DualSense-kontrolleren er slående, og kort sagt er GT7 flott.

Hvis vi stoler på spesialpressen, oppnår spillet en bedre ytelse og samler gode poeng. Den største styrken til dette spillet er kjørekvaliteten. En stor fan av amatører eller spenning av vakker dynamikk, Gran Turismo 7 gleder alle.

Naviger mellom Single Player, GT Campaign, Arcades, GT Sport og Driving School-modusene som du ønsker. Fortsett racing, finpusse ferdighetene dine og bli banens ess!

Jeg får gratis rask frakt med Prime

Hvor kan jeg bestille PS5 Cam Gran Turismo 7?

Tilbe videospill som sier, forhåndsbestillinger. Hos Amazon kan du ikke bare forhåndsbestille spillet, men også få rabatt. Effekt, E-forhandleren tilbyr deg et spill for 63,99 i stedet for € 79,99. Eller hvordan doble gleden!

GT7 har blitt annonsert som flaggskiputgivelsen i 2022. Hvis du vil vise kopien din foran andre, løp og sjekk den ut på Amazon!

Gran Turismo 7 er en virkelig hit blant både gamle og nye fans. Som alltid slår det japanske studioet hardt!

Klikk her for å benytte Gran Turismo 7-tilbudet på Amazon

PS5-spill for øyeblikket i salg på Amazon:

Horisont – Forbidden West ,4 61,49 i stedet for 79,99

Dying Light 2: Stay Human – Standard Edition € 58,99 i stedet for 69,99

Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition 39,99 i stedet for 49,99

Skriv inn mer: Mario Party Superstars: Nintendo Switch-spill mottar reklame på Amazon