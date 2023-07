Prisen på energiregninger: Er det på tide å gjenoppta en fast kontrakt? Vi svarer deg

Dette er spørsmålet mange belgiere har stilt seg selv i noen uker: hvilken energikontrakt bør du velge? Gå tilbake til en fast kontrakt selv om det betyr å betale mer mens du forsikrer deg mot en eventuell ny renteøkning eller dra nytte av lavere priser for variable kontrakter? dette er spørsmålet. Til å begynne med var svaret veldig enkelt: det var bedre å dra nytte av den generelle nedgangen i prisene på variable kontrakter. Faktisk var de første tariffene som ble foreslått for faste bud mye dyrere.

Men ukene gikk og to elementer må tas i betraktning. For det første opplevde markedet noe turbulens, med prisene igjen på vei opp. Dermed gikk vi fra 24.637 euro per MWh i markedene 1. juni til 41.450 euro 15. juni, og falt til 37.103 euro 30. juni. Så nedtrenden ser ut til å være over, og markedet legger seg rundt €35 til €40 per MWh. «Vi har nådd et lavpunkt, og det ser ut til at vi legger oss på rundt 30 til 40 euro per MWh. Prisene er derfor omtrent dobbelt så høye som før krisen – det er fortsatt 900 euro ekstra per år for det gjennomsnittlige husholdningsforbruket – men vi merker oss fremfor alt at når prisene faller, øker etterspørselen fra industrien. Det er dette som har fått prisene til å skyte de siste dagene, ettersom Europa ennå ikke har kapasitet til å absorbere sterk etterspørsel.»Damien Ernst forklarte det for oss for noen dager siden.

Den andre faktoren å huske på er at denne stabiliteten – selv når tariffene er mye høyere enn før krisen – får leverandørene til å redusere spredningen mellom faste og variable kontraktspriser. Så det blir interessant å gå tilbake til en fast kontrakt, spesielt siden prisene er satt til å endre seg «naturlig» over vinteren, når etterspørselen er størst, for et tilbud som fortsatt er relativt begrenset gitt den geopolitiske konteksten som vi «ikke» vil ringe igjen .

Men hva kan vi forvente av den neste tariffoppdateringen som forventes i løpet av de kommende dagene? Gjennomsnittsprisen for mai måned på grossistmarkedene var €29 590 per MWh. I juni går vi til et gjennomsnitt på €32,107, og til og med et gjennomsnitt på €35,802 hvis vi ser på de siste 15 dagene i måneden. Derfor bør vi ikke forvente et prisfall i de tilbudte kontraktene. Hvis vi ennå ikke har måttet haste mot faste kontrakter, er det på tide å tenke seg om og følge med på markedsutviklingen og tarifftilbudene.

Og hva med energibonusene i alt dette? Tusenvis av belgiere (4,8 millioner husstander har allerede fått det de skulle ha fått, red.anm.) venter fortsatt på en dusør med olje eller pellets, eller en av de to grunnpakkene. Vi evaluerte FPS Økonomi, som er ansvarlig for filer. Ved utgangen av mai var det 946.666 filer (inkludert 894.352 behandlede filer) knyttet til brennoljekontroll, men også 51.697 (inkludert 18.247 endelige) filer knyttet til pelletsinspeksjon, 249.324 (inkludert bare 27 endelige, osv.) kommet inn for Grunnpakke nr. 1. For ikke å snakke om de 47.000 allerede mottatt søknader til Grunnpakke nr. 2 som ennå ikke er behandlet.

I begynnelsen av juli nådde vi slutten av brennoljekontrollene våre (948 636 fullførte av 952 984 forespørsler) og pelletssjekkene (45 798 fullførte av 52 528 forespørsler). For Grunnpakke #1 ligger dette også foran, med 140 782 filer fullført av 261 085 forespørsler. Så vi kan lykkes før sommeren er over. For Basic Plan #2 har den ikke startet ennå, med totale bestillinger endret: 119 313. Så det gjenstår arbeid, men vi kan heller ikke si at vi er ledige på SPF-siden.