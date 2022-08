Prisen på flaskevann hos Plopsa Coo irriterer besøkende

På sosiale nettverk blir besøkende til fornøyelsesparken skremt av betydelig høyere priser, spesielt flaskevann.

BelgaImage







av redaktør

Publisert 29.07.2022 kl. 14:57 Lesetid: 2 minutter



Besøkende til Plopsa Coo plages av de høye prisene i fornøyelsesparken, og det er det en grunn til. Nylig la noen merke til at prisen på en 50-cl vannflaske ble solgt for 5 euro. Til dette må et depositum på €0,50 legges til.

På sosiale nettverk forlater Internett-brukere: » I går dro jeg til Plopsa Coo og for første gang drakk jeg gull… Jeg har aldri smakt det og ærlig talt var det ikke fantastisk. ser ut som vann «Kan vi lese, men også» Jeg tenkte for 10 minutter siden og fortalte kusinen min at jeg aldri hadde drukket hjemmefra. Neste gang skal jeg tenke på det igjen… (…) Velkommen til overdrivelsens verden «.



















Sudpress Husk at i 2017 var kostnaden for en flaske vann allerede 3,79 euro. Så besøkende opplever en økning på mer enn 30 %. For parkens talsperson er det ikke en dårlig ting fordi prisøkningen oppfordrer besøkende til å ta med seg vannflasken til parken. sør informasjon Gjorde en rask prissammenligning. Plopsa Gardens er den dyreste av alle. Andre steder koster en 50-cl vannflaske €3,2 hos Bellewaerde og €2,90 hos Pairi Daiza.