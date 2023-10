Prisen på fyringsolje faller: Her er hvor mye du kan spare ved å bestille for vinteren

Gode ​​nyheter for lommeboken når vinteren nærmer seg: Prisen på fyringsolje er ned 4 øre per liter.

Prisen er nå 1,07 euro for en ordre på under to tusen liter. Nedgangen som skjer i løpet av en berg-og-dal-bane, avhengig av dag, kan øke eller tape opptil 30 euro per 1000 liter.